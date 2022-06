Fred Kerley è stato semplicemente surreale ai Trials Statunitensi ed è sceso in ben due occasioni sotto il muro di 9.80 sui 100 metri. Il vice campione olimpico sulla distanza si è semplicemente esaltato sulla pista di Eugene, che tra tre settimane ospiterà i Mondiali 2022 di atletica leggera. Il 27enne ha corso un vertiginoso 9.76 in semifinale (1,4 m/s di vento a favore) e poi nell’atto conclusivo ha timbrato un altro sontuoso 9.77 (1,8 m/s di brezza alle spalle).

Fred Kerley ha così abbassato di sette centesimi il proprio personale, demolendo il 9.83 che aveva siglato ieri in batteria e siglando la nuova migliore prestazione mondiale stagionale. Lo statunitense si presenterà ai Mondiali da sesto uomo di tutti i tempi: sarà inevitabilmente il grande favorito della rassegna iridata. A staccare il biglietto per l’evento più importante della stagione sono stati anche Marvin Bracy (9.85) e Travyon Bromell (9.88). Restano fuori Micah Williams e Elijah Hall-Thompson, a cui non basta un superbo 9.90 per staccare il biglietto.

Kerley, Bromell e Bracy saranno dunque gli uomini che rappresenteranno gli USA ai Mondiali di Eugene insieme a Christian Coleman. Il Campione del Mondo in carica sfrutterà la wild-card, nella notte ha corso la semifinale in 9.87 e poi non si è presentato all’atto conclusivo, certo di avere in tasca il tagliando per la kermesse in Oregon. Marcell Jacobs ha dunque conosciuto quali saranno i suoi avversari a stelle e strisce. Il velocista lombardo sarà grande protagonista oggi ai Campionati Italiani Assoluti: il Campione Olimpico, al ritorno in gara dopo un mese ai box per infortunio, darà un segnale ai rivali oltreoceano?

Bentornato Yohan Blake! Il giamaicano ha giganteggiato a Kingston ai Trials del suo Paese e in finale ha trionfato con un micidiale 9.85 (1,0 m/s di vento a favore), ovvero il suo miglior riscontro cronometrico negli ultimi dieci anni (nel 2012 si spinse a 9.69 a Losanna, suo personale). Alle sue spalle si è piazzato il giovane Oblique Seville, che ha ribadito di essere un fuoriclasse mondiale e che ad appena 21 anni sembra avere di fronte a sé un futuro radioso: oggi 9.88, appena due centesimi sopra a quanto fece lo scorso 21 maggio sempre in questo impianto. Blake e Seville staccano così il biglietto per i Mondiali e Marcell Jacobs, atteso oggi ai Campionati Italiani, dovrà guardarsi anche da loro due: altri avversari di lusso oltre agli statunitensi lungo la strada che conduce alla medaglia d’oro, con la consapevolezza che servirà una nuova impresa dopo l’apoteosi di Tokyo. L’ultimo qualificato è Ackeem Blake (9.93).

