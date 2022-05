Diciamo che sarei insoddisfatto se la prima cifra non fosse un nove - dice in un'intervista pubblicata da Tuttosport -. Poi dipenderà dal metro e dal vento che troverò a Nairobi. Ormai è dal 9"95 di Savona, un anno fa, che non faccio una gara con un bel vento favorevole. A Tokyo, nella finale del 9"80, il vento era praticamente nullo". Sta per terminare il conto alla rovescia di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri tornerà a misurarsi sulla distanza, per la prima volta dopo i Giochi di Tokyo , sabato 7 maggio in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi , tappa del Gold Continental Tour (il secondo circuito per importanza dopo la Diamond League): "- dice in un'intervista pubblicata da Tuttosport -.".

Sulla decisione di anticipare al 7 maggio il debutto stagionale

Ad

"Perché nell'ultimo raduno ho migliorato tutti i miei primati personali in allenamento: sui 60, sui 120 e sui 150...con una condizione così, sarebbe un peccato non gareggiare. Per me sarà la prima volta in quota (a quasi 1800 metri, ndr): su quella pista in tanti l'anno scorso hanno chiuso forte la stagione, quindi mi è venuta voglia di provarla".

Atletica Jacobs sarà al via a Roma! Sfida lanciata a Kerley e Bromell 15 ORE FA

Marcell Jacobs durante un allenamento Credit Foto Getty Images

La sfida con Tortu

"Serve anche quella perché anche se io ho un record inferiore, lui è ancora in vantaggio su di me negli scontri diretti. Voglio riequilibrare i conti".

Sul 9"75 di Bromell

"Notevole, ma non dimentichiamo che l'anno scorso aveva debuttato in 9"80. I velocisti statunitensi spesso vanno molto forte in casa e meno quando sono in giro per il mondo".

L'avvicinamento ai 200 di Savona del 18 maggio

"Anche per questo sono contento di gareggiare a Nairobi, così arriverò a Savona con una gara nelle gambe e indicazioni dal cronometro. Paolo (Camossi, ndr) dice che, se sbaglio proprio tutto, faccio 20"00. La chiave è non esagerare nei primi 150 metri. Ma i 100 restano il mio unico amore".

Jacobs: "Contro quelli forti trovo l'1% in più che mi fa vincere"

Atletica Tortu: "Il mio futuro sono i 200m. Record Mennea? E' lontano ma..." 20 ORE FA