La Mercedes sui propri profili social ha postato le immagini dello speciale incontro tra Leiws Hamilton e Marcell Jacobs. Il 7 volte campione di Formula 1 e il doppio oro olimpico hanno avuto modo di conoscersi durante il GP di Monza dello scorso 12 Settembre.

Pensa alle similitudini dei nostri sport. Se non hai una partenza perfetta perdi tanti metri, è lo stesso per noi

“Sei il mio idolo, è davvero un piacere conoscerti” ha esordito un emozionato Marcell. “Sono onorato, è stato fantastico vederti, sei stato bravissimo a Tokyo” risponde subito il britannico. Dopo i primi scambi di battute l’atleta azzurro ha convinto poi il pilota della Mercedes a indossare le sue due medaglie. Dopo un iniziale rifiuto Hamilton ha ceduto alla proposta di Jacobs e non ha potuto non commentare l'evento: “Non avevo mai visto una medaglia olimpica da così vicino, deve essere una sensazione unica. Ah, bel peso, davvero pesante. Marcell potresti aggiungere dei diamanti qui sopra."

