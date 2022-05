Qui tutti gli aggiornamenti in diretta sul meeting di Savona. Marcell Jacobs torna a correre i 100 metri, la gara che la scorsa estate l'ha consacrato campione olimpico a Tokyo 2020. L'azzurro, che aveva saltato il meeting di Nairobi a causa di un virus intestinale, prenderà parte al meeting di Savona sulla pista di atletica dello stadio della Fontanassa. Una pista che evoca dolci ricordi all'azzurro, che proprio qui nel 2021 era sceso per la prima volta in carriera sotto i 10 secondi (9"95) battendo il precedente primato italiano che apparteneva a Filippo Tortu . La finale dei 100 metri è in programma alle 17.45.

Ore 17.04 - Niente finale dei 100 per Patta e Desalu

Ad

Nella batteria 2 si qualificano alla finale dei 100 metri l'ivoriano Arthur Cissé (10"09) e il francese Mouhamadou Fall (10"15). Niente da fare per Lorenzo Patta (10"19) e Fausto Desalu (10"21, record personale sulla distanza).

Atletica Jacobs esordisce nei 100 m a Savona: quando e a che ora gareggia IERI A 12:05

Ore 16.58 - Tutti i tempi della batteria di Jacobs

Marcell Jacobs ha vinto la propria batteria dei 100 metri col tempo di 9"99. Alle sue spalle Yupun Mudiyanselage (Sri Lanka, 10"04), seguito dal francese Jimmy Vicaut (10"07). Qualificato alla finale anche l'azzurro Chituru Ali (10"12).

Marcell Jacobs durante il meeting di Savona 2022 Credit Foto Getty Images

Ore 16.51 - Zaynab Dosso vola nei 100 metri: 11"19!

Secondo tempo italiano di sempre nei 100 metri per Zaynab Dosso che in batteria ha corso in 11"19, a soli 5 centesimi dal primato azzurro di Manuela Levorato! Alle 17.40 è in programma la finale.

Ore 16.45 - Jacobs: "Ai 60 metri ho iniziato a gestire"

Ai microfoni di Rai Sport Marcell Jacobs commenta il 9"99 nella prima batteria dei 100 metri al meeting di Savona: "Sto bene, anche se ai 60 metri stavo perdeno la corsa e ho deciso di mollarla per non rischiare di far succedere qualcoa. Ho cercato di gestire perché tra meno di un'ora c'è la finale".

Ore 16.39 - Jacobs in finale con 9"99

Marcell Jacobs vince senza forzare la batteria 1 dei 100 metri in 10 secondi netti, crono poi corretto a 9"99.

Ore 16.35 - Ecco Jacobs

Tutto pronto per la prima batteria dei 100 metri al meeting di Savona. L'azzurro campione olimpico in carica è in corsia 3.

Jacobs: "Ho tolto un dente del giudizio per andare più veloce"

Atletica Jacobs torna in pista: "Col virus ho perso 2,5 kg" IERI A 07:57