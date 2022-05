il Campione Olimpico si ripresenta ai nastri di partenza sulla sua distanza di riferimento. L’appuntamento è per mercoledì 18 maggio al Memorial di Savona. Il velocista lombardo aveva dovuto alzare bandiera bianca una decina di giorni fa, quando un Finalmente, Marcell Jacobs torna a correre i 100 metri. A 290 giorni di distanza dall’epocale impresa di Tokyo,. L’appuntamento è per mercoledì 18 maggio al Memorial di Savona. Il velocista lombardo aveva dovuto alzare bandiera bianca una decina di giorni fa, quando un problema gastrointestinale gli impedì di gareggiare a Nairobi . L’azzurro si è risollevato, è tornato ad allenarsi e ora è pronto per la sua prima uscita stagionale all’aperto. Al Memorial Ottolia il poliziotto vorrà sicuramente brillare, impegnato prima nelle batterie (ore 16.35) e poi in finale (ore 17.45).

Lo scorso anno allo Stadio della Fontanassa siglò il record italiano italiano (9"95), un anno dopo si presenta da Messia dell'atletica italiana e con l'obiettivo di brillare nuovamente. In terra ligure avrebbe dovuto correre i 200 metri, ma i problemi riscontrati in Africa hanno convinto il nostro portacolori a cambiare la tabella di marcia insieme a coach Paolo Camossi. Si correrà a beneficio di vento (la partenza sul rettilineo può essere girata a piacimento). Questo potrebbe anche permettere di ottenere un buon riscontro cronometrico, vedremo se Marcell Jacobs riuscirà a scendere subito sotto il muro dei dieci secondi. Il Campione del Mondo dei 60 metri indoor riuscirà a rispondere prontamente agli avversari che si sono esaltati a inizio primavera? Il nostro portacolori potrà fare un punto della situazione e capire il suo reale stato di forma in vista dell'avvincente sfida contro i migliori velocisti del pianeta, che andrà in scena il prossimo 28 maggio a Eugene: la trasferta di Diamond League, sulla pista che ospiterà i Mondiali tra un paio di mesi, rappresenterà un banco di prova estremamente importante per Marcell Jacobs, chiamato a fronteggiare i fuoriclasse americani.

Marcell Jacobs affronterà Lorenzo Patta e Fausto Desalu, uomini con cui ha conquistato la Jimmy Vicaut (a cui Jacobs ha strappato il record europeo a Tokyo), l’ivoriano Arthur Cissé, ma anche l’altro francese Mouhamadou Fall, il cingalese Yupun Abeykoon e gli altri italiani Matteo Melluzzo, Chituru Ali, Giovanni Galberi, Wnaderson Polanco e Antonio Moro. , uomini con cui ha conquistato la medaglia d’oro con la 4×100 ai Giochi . Il sardo non ha ancora corso nel 2022, a Savona corse 10"13 l’anno scorso; il lombardo ha invece di recente siglato il record italiano dei 150 metri (15"07) e punta a ritoccare il personale sui 100 metri, quel 10"29 timbrato nel 2020 proprio a Savona. Attenzione anche al francese(a cui Jacobs ha strappato il record europeo a Tokyo), l’ivoriano, ma anche l’altro francese Mouhamadou Fall, il cingalese Yupun Abeykoon e gli altri italiani Matteo Melluzzo, Chituru Ali, Giovanni Galberi, Wnaderson Polanco e Antonio Moro.

Jacobs, come sta ora?

"Ora sto bene, ma non è stato semplice. Il malessere è arrivato in fretta. la febbre è subito salita a 40°. In questo momento peso 80 kg, 2,5 in meno di dieci giorni fa, il che potrebbe non essere necessariamente un male. Ma ciò che conta è che a livello energetico ho perso poco. A parte una volta, quando avevo 9 mesi, esperienza di cui non ho ricordi, è stato il mio primo ricovero. E sono stato fortunato: ho trovato medici bravissimi che ringrazio nuovamente. Per evitare contagi, mi hanno messo in una stanza di pediatria e il letto era solo un po’ piccolo...".

Sul dolore al bicipite sinistro

"Immagino sia eredità di quanto successo: venerdì notte ho avvertito un crampo violento, pensavo si fosse aperto il muscolo. Mi sono mosso con cautela, è stato solo un indurimento. Il mio fisioterapista Alberto Marcellini, a sua volta colpito dal virus, in queste ore mi ha raggiunto a Savona. Un paio di trattamenti e sarà tutto dimenticato".

Sull'esordio stagionale nei 100 m a Savona

"Dopo quanto mi è successo, diversamente da Nairobi, non ho in testa un tempo preciso. Voglio solo correre, cominciare a gareggiare e lanciare una stagione che dovrà portarmi a essere al top della condizione in luglio, ai Mondiali di Eugene. Ho ricordi solo positivi delle tante partecipazioni (a Savona, ndr) e sono felice di esser tornato. Quel 9”95 mi ha fatto decollare verso traguardi assoluti, spero mi porti ancora fortuna. Dopo quel tempone, freddo e scarico per le tante emozioni, rinunciai alla finale. L'obiettivo è la finale, anche se voglio andare subito forte. Le condizioni, alla Fontanassa, sono sempre ideali. E il cast è di qualità ".

La sua autobiografia "Flash"

"Mi sono divertito, è stata una nuova avventura, molto intensa. Mi ha permesso anche di tornare in diversi luoghi che non frequentavo da anni, come la casa dei nonni dove sono cresciuto, la scuola media, il campo dove ho mosso i primi passi. Mi sono raccontato a 360°, al di là di quel che sono in pista, sui social o in tv, tenendo ben poco per me. Scrivere altri libri? Perché no, anche se immagino dipenderà dai risultati".

