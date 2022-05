Marcell Jacobs torna a correre i 100 metri dopo l'oro olimpico di Tokyo 2020, vince ma non brilla. L'azzurro si è imposto al meeting di Savona in 10"04, un tempo certo non stratosferico e maturato al termine di una prova che ha evidenziato una condizione fisica ancora non al top. Dopo avere vinto senza particolari affanni la batteria in 9"99, Jacobs ha fatto sua anche la finale senza forzare troppo la corsa. Secondo posto per l'ivoriano Arthur Cissé (10"10), terzo per il francese Jimmy Vicaut (10"12).

Jacobs: "Mi manca ancora un po' di brillantezza"

Jacobs, reduce da un virus intestinale che lo aveva debilitato impedendogli di prendere parte al meeeting di Nairobi, non è apparso particolarmente soddisfatto al termine della gara andata in scena sulla pista dello stadio della Fontanassa. "Ho fatto un po' di fatica - ammette l'azzurro ai microfoni Rai -. Pensavo di correre un po' meglio che in batteria. Mi manca ancora un po' di brillantezza, pensavo di averne di più in realtà manca ancora un po' di lavoro. Ma abbiamo tempo per arrivare al top ai Mondiali".

Jacobs: "Matrimonio? Bomboniere a forma di clessidra"

