Sono stati assegnati i premi annuali di World Athletics, i riconoscimenti indetti dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera. Le ambite statuette sono state assegnate al norvegese Karsten Warholm e alla giamaicana Elaine Thompson-Herah. Il Vichingo ha trionfato in virtù della surreale prestazione offerta alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove conquistò la medaglia d’oro con il vertiginoso record del mondo di 45.94 sui 400 metri ostacoli. Il 25enne è stato il primo uomo della storia a scendere sotto i 46”, dove che un mese prima migliorò di otto decimi il precedente primato (realizzò 46.70 in Diamond League a Oslo). Lo scandinavo ha avuto la meglio sullo svedese Armand Duplantis, sull’ugandese Joshua Cheptegei, sullo statunitense Ryan Crouser, sul keniano Eliud Kipchoge.

WARHOLM PAZZESCO! ORO CON RECORD DEL MONDO NEI 400 HS

Ad

Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi (100 metri e 4×100), . Il trionfatore della specialità più iconica e più seguita della rassegna a cinque cerchi non era stato ritenuto meritevole della top-10… Tra le donne, invece, il successo della 28enne caraibica era scontato: ha vinto tre medaglie d’oro a Tokyo (100 metri, 200 metri, 4×100), confermando i sigilli individuali ottenuti cinque anni fa a Rio. Alle sue spalle l’olandese Sifan Hassan, la keniana Faith Kipyegon, la statunitense Sydne McLaughlin, la venezuelana Yulimar Rojas. Ricordiamo che non era stato nemmeno nominato tra i migliori dieci atleti al mondo . Il trionfatore della specialità più iconica e più seguita della rassegna a cinque cerchi non era stato ritenuto meritevole della top-10… Tra le donne, invece, il successo della 28enne caraibica era scontato: ha vinto tre medaglie d’oro a Tokyo (100 metri, 200 metri, 4×100), confermando i sigilli individuali ottenuti cinque anni fa a Rio. Alle sue spalle l’olandese Sifan Hassan, la keniana Faith Kipyegon, la statunitense Sydne McLaughlin, la venezuelana Yulimar Rojas.

Atletica Jacobs: "Ho ancora fame. Le polemiche? Chi le fa rosica" 2 ORE FA

ELAINE THOMPSON-HERAH FA IL BIS D'ORO NEI 200 METRI

Tra le promesse trionfano la 19enne statunitense Athing Mu (Campionessa Olimpica sugli 800 metri) e il 17enne statunitense Erriyon Knighton, quest’anno capace di correre i 200 metri in 19.84. Premio “Ispirazione” al nostro Gianmarco Tamberi e al qatarino Mutaz Essa Barshim per avere convidiso la medaglia d’oro nel salto in alto alle Olimpiadi.

PREMI WORLD ATHLETICS

Miglior atleta donna: Elaine Thompson-Herah (Giamaica)

Miglior atleta uomo: Karsten Warhom (Norvegia)

Miglior promessa donna: Athing Mu (USA)

Miglior promessa uomo: Erriyon Knighton (USA)

Premio Ispirazione: Gianmarco Tamberi (Italia) e Mutaz Essa Barshim (Qatar)

Il momento in cui Tamberi ha capito di aver vinto l'oro

Atletica Tortu: “I dubbi su Jacobs? Dopo il calcio, un’altra brutta figura degli inglesi” IERI A 16:36