Larissa Iapichino è senza ombra di dubbio una delle atlete più promettenti del nostro paese. Nel salto in lungo è riuscita ad ottenere risultati già molto importanti anche in considerazione dei soli 18 anni di età. La scorsa settimana ha conquistato il suo primo titolo italiano agli Assoluti di Padova.

In un’intervista rilasciata al “Corriere Fiorentino” la figlia d’arte ha spiegato che conquistare il titolo nazionale era uno degli obiettivi che si era prefissata per questa stagione: “Non è stata una sorpresa, era uno degli obiettivi della stagione. Sarebbe stata una brutta sorpresa il contrario. Non è stata una grande gara. Anche a livello organizzativo non siamo rimaste soddisfatte per il mancato cambio della pedana. U vento si è fatto sentire, e io lo soffro molto più delle altre. Mi sposta, sono una piuma. È stata la prestazione più brutta da quando ho cambiato tecnica di salto“.