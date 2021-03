Andrà in onda a "Le Iene" nella serata di martedì 16 marzo, in prima serata su Italia1, un nuovo servizio di Antonino Monteleone e Riccardo Festinese sulla vicenda di Alex Schwazer, il marciatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, appena assolto dalle accuse di doping del 2016. Partendo dalle dichiarazioni del campione e da quelle del suo allenatore Sandro Donati , l’inviato della trasmissione analizzerà i fatti invitando il mondo dello sport ad ammettere Schwazer alle prossime Olimpiadi di Tokyo . Nel servizio le dichiarazioni di Giovanni Malagò, Presidente del CONI: "L’udienza del giudice di Bolzano è estremamente chiara, non si può non tenerne conto. Schwazer è una persona innocente, questo è assolutamente un dato di fatto".