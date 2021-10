Siamo molto dispiaciuti. È una cosa profondamente sbagliata, una mancanza di rispetto che non posso fare altro che denunciare". Ho chiamato Anna Riccardi, membra Iaaf, per sapere chi vota per queste cose - prosegue Malagò -. Lei stessa mi ha detto che non è chiaro, ci sono varie interpretazioni. Dicono soggetti terzi, ma noi siamo molto molto dispiaciuti, è molto poco credibile che tra i dieci da segnalare non ci siano l'unico che ha vinto due medaglie d'oro nell'atletica con record europeo (Jacobs ai Giochi di Tokyo 2020, ndr) e uno che ha vinto la Diamond League (Tamberi, ndr)". ". Giovanni Malagò , presidente del Coni, tuona senza troppi giri di parole contro la decisione di World Athletics di non inserire Marcell Jacobs Gianmarco Tamberi nella lista dei candidati al premio di atleta dell'anno. "- prosegue Malagò -.".

Mei: "Siamo sorpresi, ma non ne farei una tragedia"

Più morbido il commento di Stefano Mei, il presidente della Federazione italiana di atletica leggera: "Prendiamo atto della scelta di questa giuria, ma personalmente mi preoccupo dei risultati in pista, non delle onorificenze: sono altre le cose importanti. Siamo sorpresi, ma non ne farei una tragedia".

Atletica Clamoroso! Jacobs fuori dalle nomination per atleta dell'anno 20 ORE FA

Tamberi: "Nessun Paese ha goduto come noi in quei 10 minuti"

Tamberi, intanto, confida al Corriere della Sera di non essere particolarmente deluso dalla decisione di World Athletics: "Io dico che quello che conta sono i risultati, le misure e i tempi che io e Marcell abbiamo ottenuto a Tokyo. I premi vanno e vengono, le medaglie d'oro restano e sono a casa insieme a noi. L'esclusione non mi ha dato troppo fastidio. Certo, come idea mi sarebbe piaciuto partecipare alla festa di Montecarlo ma avranno fatto le loro valutazioni. E poi ci sono altre categorie nelle quali io e Marcell potremmo rientrare".

Poi il post su Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae con Jacobs sulla pista di Tokyo: "A quanto pare non saremo noi a vincere il premio di "atleta dell'anno" (forse giustamente aggiungo io) ma quello che è certo è che nessun paese al mondo ha goduto come noi in quei 10 minuti! E allora ricordiamoglielo.. facciamo rimbalzare di nuovo questo abbraccio nel telefono di tutti quanti! A noi "basta" la gioia e la consapevolezza di aver vinto le Olimpiadi! Per il premio abbiamo ancora tanti anni davanti...".

"Marcellone nostro", il momento della sfilata di Jacobs

Atletica Camossi, all. Jacobs: "Inseguirà macchina che traina una campana" 17/10/2021 A 13:48