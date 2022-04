Lunedì 18 aprile si correrà la 126ª edizione della Maratona di Boston, una delle più iconiche corse di durata. La gara tornerà a disputarsi nel Giorno dei Patrioti dopo l'edizione del 2019. L'edizione del 2020 era stata cancellata

La corsa del Massachussets resta purtroppo famosa per l'attentato del 2013 , ma questa volta c'è un bell'anniversario da festeggiare. Cade infatti il cinquantenario della prima edizione aperta alle donne, in barba ai pregiudizi dell'epoca.

Ad

Mondiali Atletica Indoor Palmisano rinuncia ai Mondiali a causa di un’infiammazione all’anca 15/04/2022 A 13:42

Non fu la prima volta in cui delle donne parteciparono, il 1972, ma fu la prima donna in cui la loro presenza fu legale. Lo spagnolo Marca racconta infatti di come le atlete dell'epoca si camuffassero, indossando maglie larghe sotto il pettorale, pantaloni lunghi e capelli lunghi raccolti in un cappellino, oltre a fornire un nome falso maschile, pur di poter correre. Ma dal 72 tutto cambiò e otto ragazze furono ammesse alla competizione.

"Ci dicevano che ci sarebbe caduto l'utero"

Quell'anno vince Nina Kuscsik con il tempo di 3.10:26, pionieristico per l'epoca, ma è Valerie Rogosheske, una delle altre sette, a raccontare emozioni e sensazioni del momento.

Le cose che ci dicevano sul fatto che non avremmo dovuto correre le gare di fondo erano follie, come il fatto che ci sarebbe potuto cadere l'utero e che non avremmo più potuto avere figli, o semplicemente che non era sano per la nostra salute in generale.

Questanno per la gara professionistica le iscritte sono 46, con un parterre di pregio che comprende Peres Jepchirchir (Campionessa Olimpica e vincitrice a New York), Joyciline Jepkosgei (vincitrice a Londra a ottobre) e Degitu Azimeraw. Meno quotate Purity Changwony, Maurine Chepkemoi, Viola Cheptoo (seconda a New York) e Desiree Linden (vincitrice a Boston nel 2018).

La maratona di Boston sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, discovery+ ed Eurosport Player a partire dalle 15:30.

Maratona di Parigi: tra le donne trionfa la keniana Judith Jeptum

Atletica Stangata per Antonio Infatino: squalifica di 3 anni per doping 15/04/2022 A 13:29