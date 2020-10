Clamoroso colpo di scena alla Maratona di Londra 2020, corsa oggi per le strade della capitale britannica in condizioni ben lontane da quelle a cui siamo sempre stati abituati (senza pubblico e col rispetto di uno stringente protocollo sanitario, un tracciato di 2.150 metri da ripetere per 19 volte più il raccordo finale di 1.345 metri sul Mall dov’era posto l’arrivo). Tutti si aspettavano la vittoria del keniano Eliud Kipchoge e invece il primatista mondiale, nonché Campione Olimpico in carica, è crollato a cinque chilometri dal traguardo, non riuscendo a rispondere al cambio di ritmo dei suoi avversari diretti. A vincere è stato l’inatteso 24enne etiope Tola Shura Kitata col tempo di 2h05:41.