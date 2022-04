Titus Kipyego è il vincitore della Maratona di Milano per il 2022. Il classe 1998 keniano prevale con il tempo di 2’05″05, continuando la tradizione del Paese dalle parti del Duomo. Una corsa, la sua, sempre di testa, condotta a lungo in coppia e poi portata a compimento con un gran finale di gara.

Dopo il 30° chilometro sono lui e il connazionale Daniel Kipkore Kibet ad andare via dal gruppo di otto uomini formatosi già poco dopo metà gara, dove c’era stata una molto netta frattura tra i migliori e il resto dei concorrenti. Se Kibet finisce a 15 secondi dal vincitore, il terzo, il tanzaniano Alphonce Felix Simbu, si va a collocare con un ritardo di 1’15”.

Ad

Atletica Di Mulo: "Jacobs fa la differenza in seconda frazione. Vorrei più gare" IERI A 10:12

Migliore degli italiani è Iliass Aouani, che alla prima in maratona coglie l’interessante tempo di 2’08″34. Per il portacolori delle Fiamme Azzurre, 26 anni, un ottimo rilevamento cronometrico, che fa ben sperare per il futuro. Ancora in casa Italia 12° posto per Salvatore Gambino in 2’16”, 13° per Vincenzo Agnello in 2’18″48 e 14° per Antonino Lollo in 2’18″59.

Per quel che riguarda la corsa femminile, la vittoria va ancora in casa keniana, e precisamente a Vivian Jerono Kiplagat, che arriva da sola al traguardo in 2’20″18 dopo aver letteralmente dominato. Alle sue spalle le etiopi Sintayehu Tilahun Getahun (+2’02”) e Atalel Anmut Dargie (+2’03”).

Maratona di Parigi: tra le donne trionfa la keniana Judith Jeptum

RISULTATI MARATONA MASCHILE

1 2 KIPRUTO TITUS SM 1 KENYA KEN 02:05:05

2 9 KIBET DANIEL KIPKORE SM 2 KENYA KEN 02:05:20 +15

3 10 SIMBU ALPHONCE FELIX SM 3 TANZANIA TAN 02:06:20 +1:15

4 5 ASHENAFI MOGES WELDERIORGIS 4 SM 4 ETHIOPIA ETH 02:07:06 +2:02

5 12 SENBETA GEZA TADESSE SM 5 ETHIOPIA ETH 02:07:20 +2:15

6 8 FILMON ANDE UQBAMIKAEL SM 6 ERITREA ERI 02:07:25 +2:21

7 16 LANGAT ELKANA SM 7 KENYA KEN 02:07:56 +2:52

8 6 AYANA TSEDAT ABEJE SM 8 ETHIOPIA ETH 02:08:03 +2:58

9 90 KIPLAGAT CORNELUS KIBET SM 9 KENYA KEN 02:08:24 +3:20

10 7 AOUANI ILIASS SM 10 ATL. CASONE NOCETO ITA 02:08:34 +3:29

RISULTATI MARATONA FEMMINILE

1 101 KIPLAGAT VIVIAN JERONO SF 1 KENYA KEN 02:20:18

2 108 GETAHUN SINTAYEHU TILAHUN SF 2 ETHIOPIA ETH 02:22:19 +2:02

3 106 DARGIE ATALEL ANMUT SF 3 ETHIOPIA ETH 02:22:21 +2:03

4 105 BEYENE MELESECH TSEGAYE SF 4 ETHIOPIA ETH 02:24:47 +4:29

5 102 CHOTA RAHMA TUSA SF 5 ETHIOPIA ETH 02:28:34 +8:17

6 103 LEMA ZINASH MEKONEN SF 6 ETHIOPIA ETH 02:29:16 +8:59

7 107 NAHIMANA CAVALINE SF 7 BURUNDI BUR 02:30:09 +9:51

8 104 CHEPTOO BEATRICE SF 8 KENYA KEN 02:31:04 +10:46

Gelmisa brucia Tuna allo sprint: la Maratona di Parigi è sua

Mondiali Atletica Indoor Desalu: "Jacobs? Può valere i 19"85 nei 200m fin da subito" 31/03/2022 A 09:56