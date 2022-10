2 ore 1 minuto e 9 secondi, con una media di 2 minuti e 52 secondi al chilometro. Ha migliorato per trenta secondi il record del mondo che gli apparteneva (2 ore, 1 minuto e 39 secondi). Una prestazione fenomenale per il keniota 37enne. Scendere sotto i 10 secondi per i 100 metri, salire a più di 6 metri nel salto con l’asta o raggiungere i 9000 punti sacri nel decathlon. Tante barriere mitiche che sono diventate l’obiettivo nella carriera di molti atleti, che hanno lavorato duramente per oltrepassarle. Nella maratona però, nonostante i tentativi, nessuno è ancora riuscito a scendere sotto il limite delle due ore. Per quanto sarà ancora invalicabile? Meno di un mese fa, lo scorso 25 settembre, Eliud Kipchoge ha tagliato il traguardo della maratona di Berlino in, con una media di 2 minuti e 52 secondi al chilometro. Ha migliorato per trenta secondi il record del mondo che gli apparteneva (2 ore, 1 minuto e 39 secondi). Una prestazione fenomenale per il keniota 37enne.

Kipchoge, che detiene quattro delle dieci migliori prove cronometrate di tutti i tempi, ha di nuovo fatto sognare il pianeta. Tuttavia, i suoi 42,195 chilometri di Berlino non sono completamente perfetti. "Parte un po' troppo velocemente, se arriva meno veloce a metà del percorso, fa meglio", ha analizzato il maratoneta francese Yohan Durand. Riuscirà a risparmiare 1 minuto e 10 secondi ed a tagliare il traguardo in meno di due ore? "Immaginate, sarebbe l'equivalente per Bolt di fare 9"35 su 100. Sicuramente non lo vedrò in vita mia", dice Jean-Claude Vollmer, allenatore e figura di vertice dell’INSEP, un importante centro sportivo francese. Ma abbastanza per mantenere la speranza di fare meglio. "Fino a 5-6 anni fa era inimmaginabile pensare che un atleta potesse correre così velocemente", aggiunge Durand.

IL CORPO AL SUO APICE

Apparsa alle prime Olimpiadi dell'era moderna, ad Atene nel 1896, la disciplina della maratona è progredita lentamente. In particolare, è stato necessario attendere gli anni '50 per vedere un atleta passare sotto la soglia delle 2 ore e 20 minuti. "Lo sport era spaventato dalla sua distanza, ma si è democratizzato e i corridori hanno rotto le barriere mentali", aggiunge Vollmer. Negli ultimi 70 anni, numerosi record. Un progresso che si spiega naturalmente con la tattica ma soprattutto con l'ottimizzazione dei loro corpi. "C'è stato molto lavoro sull'idratazione, sulla ventilazione e sull'ottimizzazione fisiologica", prosegue l'allenatore francese, "ma penso che siano passati due decenni da quando l'uomo non può più progredire su questo piano".

Eliud Kipchoge, per le sue qualità fuori dal normale, sembra a volte oltrepassare pure le barriere fisiologiche con la forza mentale, che gli permette di essere, ad un mese dai 38 anni, ancora performante. “Un essere umano è la sua mente. Quando la tua mente sta bene, i tuoi muscoli stanno bene. Ora faccio del mio meglio per convincere la mia mente che ho seguito un percorso giusto. Che ho fatto abbastanza. Le gambe e i muscoli sono pronti. E il grande giorno sarà quello in cui riuscirò ad implementare tutte queste cose”, così aveva parlato il keniota prima del record di Berlino. La verità è che sembrava meno talentuoso di altri come Kenenisa Bekele. Kipchoge è diventato quello che è oggi attraverso il duro lavoro, come ha testimoniato: “Se ti alleni bene, le tue tattiche possono andare bene. Se ti alleni a metà, anche con le migliori tattiche non puoi avere successo”. Ma il margine di progresso non è eterno, anche con lo sviluppo da diversi anni di dispositivi connessi che permettono agli atleti di essere attenti 24 ore su 24 alle necessità dei loro corpi.

L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI

Per capire bene la complessità di una gara di oltre 42 chilometri, bisogna immaginare che anche il più piccolo dettaglio possa influire notevolmente sul cronometro di arrivo. Molti fattori entrano in gioco in una performance e anche per un atleta leggendario come Kipchoge, essere al culmine della sua forma non è sufficiente. "Non correrò sotto le due ore", aveva risposto il keniota, con lucidità, prima della maratona di Berlino dove erano presenti molte condizioni favorevoli. Il tipo di percorso fa la differenza. “Deve essere piatto come a Berlino, Londra o Chicago, e le condizioni climatiche devono essere favorevoli, senza vento né pioggia”, ha affermato l’atleta francese Durand. Questi sono tutti parametri impossibili da controllare soprattutto perché date e orari della maratona spesso sono decisi diversi mesi o anni in anticipo. E anche quando le condizioni sono estremamente favorevoli, potrebbe non bastare. La mancanza di concorrenza per Kipchoge, ad esempio, non lo favorisce nella sua ricerca dell’eccellenza. Psicologicamente non è stimolato a spingersi oltre i suoi limiti. C’è poi un altro fattore indipendente da lui: il ruolo delle lepri. Ossia di quei corridori che conducono la prima parte di gara per garantire un buon tempo finale ai favoriti. E’ fondamentale il loro apporto per migliorare il record del mondo. Ma c’è un problema. “E’ così forte che ci sono pochi atleti che possono portarlo abbastanza lontano. A Berlino è rimasto solo dopo 25 km e correre da solo fino alla fine è molto difficile, credetemi. Il problema è che di corridori del suo calibro c’è n’è uno ogni 50 anni”, sostiene Yohan Durand. La prova più evidente dell’importanza delle lepri risale al 2019, quando Kipchoge è stato sotto le due ore (1 ora, 59 minuti e 40 secondi). Il record non è stato registrato perché il keniota ha realizzato questa prestazione grazie a lepri che si sono alternate senza terminare la corsa.

SCARPE MIGLIORI

A migliorare le prestazioni in modo significativo è stato anche il progresso tecnico legato alle scarpe utilizzate dai maratoneti. “Penso di aver guadagnato due minuti in una maratona”, ha stimato il francese Durand. Le scarpe con placche in carbonio, introdotte da Nike nel 2016, hanno rappresentato una vera rivoluzione per i corridori. World Athletics ha poi creato una legislazione speciale per regolamentare le modifiche alle calzature. Oggi la regola dice che non sono ammesse scarpe prototipo e che è consentita una singola placca di carbonio. La schiuma sotto il tallone, infine, non deve superare i 40 millimetri. “La placca di carbonio ci rispedirà in avanti e la schiuma aiuterà la caduta”, ha spiegato Durand. Se i prototipi rimangono in studio, la rivoluzione è comunque già avvenuta e i progressi rischiano di ristagnare un po’. Un futuro record però potrebbe dipendere proprio da questo aspetto. “World Athletics ha bisogno di record per pubblicizzare e far esistere l’atletica, sono pronti a spingersi molto lontano nell’evoluzione delle regole per ottenere delle prestazioni”, ha affermato Jean Claude Vollmer, che ha aggiunto: “Con la legislazione attuale si potrebbero guadagnare forse nove secondi nei prossimi dieci anni”. Guadagnare 9 secondi in dieci anni, questa la possibile aspirazione, a condizione di avere un atleta come Kipchoge. Per sperare di guadagnare altri 30 secondi e completare quindi i 42,195 km in 2 ore, 0 minuti e 30 secondi, conclude Vollmer, “bisognerà aspettare almeno il 2050”. Dunque, non è questo il tempo in cui il cronometro di una maratona si fermerà prima di segnare due ore.

