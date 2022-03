L’etiope Fikre Bekele Tefera ha vinto la 27esima edizione della Maratona di Roma siglando un fantastico 2h06'48", record assoluto della rassegna e tempo vicino al personal-best. Come ogni anno la gara si è rivelata all’altezza delle aspettative sia dal punto di vista sportivo che in termini di partecipazione, oltre 12.000 gli atleti scesi nelle strade della capitale questa mattina. Pronostici della vigilia rispettati con il podio di Tadesse Mamo Temechachu (2h07’04”) che firma la doppietta etiope, terzo il marocchino Othamane El Goumri (2h07’16”). L’azione decisiva si è concretizzata a 3 km dalla fine: Temechachu, Tefera ed El Goumri hanno salutato la compagnia del gruppetto al comando involandosi in direzione Fori Imperiali; Tefera ha poi scatenato i cavalli costringendo Temechachu ed El Goumri a cedere lentamente il passo.

Fikre Bekele Tefera, vincitore dell'edizione 2022 della Maratona di Roma Credit Foto Getty Images

La Top 10 è tutta africana

Completano una Top 10 tutta africana l’etiope Abraham Girma Bekele (+1’43”), i keniani Jacob Chesari Kirui (+1’52”), Kogo Joshua Kepkemboi (+2’21”) e Naibei Samuel Kiplimo (2’53”), il quarto etiope del lotto Mekonen Lema Alemayehu (+2’54”) e gli altri due keniani Ngeno Ernest Kiprono (+3’06”) e Kiprugut Douglas Kimeli (+9’00”). Migliore degli azzurri Luca Parisi, dodicesimo a +13’52”. L’Etiopia festeggia anche al femminile con il trionfo di Adugna Sechale Dalasa (2h26’09”), brava ad impostare la gara su un ritmo costante dal primo all’ultimo chilometro. Centrano il podio la keniana Kiptoo Gladys Jeruto (2h28’45”) e la connazionale della vincitrice Nedi Tadelech Bekele (2h31’01”). Splendida ottava Paola Salvatori (+23’09”).

