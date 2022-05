Marcell Jacobs intrepido ai blocchi di partenza per l'esordio stagionale all'aperto. Costretto al meeting di Savona, mercoledì 18 maggio. intrepido ai blocchi di partenza per l'esordio stagionale all'aperto. Costretto al forfait nei 100 m di Nairobi per colpa di un virus gastrointestinale , la prima uscita outdoor della stagione post-olimpica della medaglia d'oro di Tokyo 2020 finalmente trova luogo al

La pista di atletica dello Stadio della Fontanassa rievoca dolci ricordi a Jacobs: qui nel 2021 è sceso per la prima volta in carriera sotto i 10 secondi (9"95), battendo il precedente primato italiano appartenente a Filippo Tortu. Fu il principio di un'annata favolosa, culminata con il memorabile trionfo alle Olimpiadi. Un anno dopo, con una pressione mediatica esponenzialmente più elevata, l'asticella si alza per il 27enne di Desenzano. Il Memorial Ottolia in scena mercoledì pomeriggio nel capoluogo ligure rappresenta infatti la prima tappa di avvicinamento verso il prossimo grande obiettivo: sfidare gli statunitensi per il titolo iridato a casa loro, presso l'Hayward Field di Eugene.

Jimmy Vicaut (ex detentore del record europeo sui 100 m prima di Jacobs), l'ivoriano Arthur Cissé e i connazionali Lorenzo Patta e Fausto Desalu, con cui ha condiviso il magnifico oro nella 4x100 sempre a Tokyo. Caratteristica della pista della Fontanassa, la possibilità di invertire la zona dello start, in modo da svolgere le gare con vento a favore: ciò permette a Marcell di poter concentrarsi sul cronometro, anche se, come già anticipato, vale la pena ricordare che si tratta della prima gara stagionale su questa distanza e Inizialmente doveva cimentarsi sui 200 m, ma proprio a causa del mancato esordio nella capitale keniana, Marcell Jacobs ha deciso di comune accordo con il suo allenatore Paolo Camossi di correre sulla distanza prediletta. I principali avversari del campione olimpico sono il francese(ex detentore del record europeo sui 100 m prima di Jacobs), l'ivorianoe i connazionali, con cui ha condiviso il magnifico oro nella 4x100 sempre a Tokyo. Caratteristica della pista della Fontanassa, la possibilità di invertire la zona dello start, in modo da svolgere le gare con vento a favore: ciò permette a Marcell di poter concentrarsi sul cronometro, anche se, come già anticipato, vale la pena ricordare che si tratta della prima gara stagionale su questa distanza e al rientro da uno stato fisico debilitante

Quando e a che ora corre Marcell Jacobs a Savona?

Il meeting di Savona si svolge mercoledì 18 maggio presso lo Stadio della Fontanassa. Programma fitto a partire dalle 16.15, ricco di gare di velocità, ostacoli, salti (triplo femminile) e lanci (getto del peso). Marcell Jacobs è il protagonista più atteso, gareggerà nei 100 m: le batterie sono previste alle ore 16.35 e l'eventuale finale alle 17.45.

Mercoledì 18 maggio

Ore 16:35 - Batterie 100 m maschili

Ore 17:45 - Finale 100 m maschili

Meeting Savona in diretta tv e live streaming

Mercoledì 18 maggio, il Meeting di Savona verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 16.00 e in streaming gratuito su Rai Play.

