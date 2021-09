Il GP D’Italia a Monza ha avuto degli ospiti speciali per celebrare la bellezza del nostro Paese: la coppa dei Campioni d’Europa del calcio e i gli Ori Olimpici di Tokyo 2020. Parlando di velocità, non poteva mancare il portabandiera alla cerimonia di chiusura proprio della spedizione nipponica e vincitore dell’oro nei 100m e nella staffetta 4x100m,. Oltre alla presenza però, Jacobs ha anche sventolato la bandiera scacchi ed è è stato ospite del box di Maranello. E, prima della gara, Jacobs si è divertito sfrecciando sulla Ferrari SF90 Spider, guidata dall’ex pilota di F1 Marc Gené. La Ferrari ha mostrato oggi le immagini on board di questa passeggiata” tra Jacobs e Gené, dite che si è divertito?