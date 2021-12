4 febbraio 2022. Questa data va segnata sul calendario: è quella in cui Marcell Jacobs, per la prima volta, correrà da Campione Olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100. Il re delle Olimpiadi azzurre ha confermato il tutto al MAXXI di Roma, dove si sta svolgendo la presentazione di #Photoansa.

Queste le parole di Jacobs riportate dall’agenzia: “Tornerò in pista il 4 febbraio all’ISTAF outdoor di Berlino. Correre mi da libertà, è sempre stato qualcosa di importante fin da quando ero piccolo. Ogni volta che c’era un problema correvo“.

Ad

Sulle prospettive del 2022: “Ci saranno due Mondiali e un Europeo, per me sarà un’annata molto importante, ho tanta voglia di tornare a gareggiare“. Il tutto in un luogo per certi versi iconico dell’atletica mondiale, e non soltanto per la pista blu che caratterizza l’Olympiastadion.

Atletica Tamberi e l'amico Barshim: "Il nostro rapporto è più importante del risultato" 12 ORE FA

A Berlino, infatti, è stato realizzato l’ultimo record del mondo, quello che resiste ormai da 12 anni e appartiene a Usain Bolt. Fu, quello, un 9.58 che sfidò qualunque legge dell’umanità, e che andò a migliorare quel 9.69 che caratterizzò la sua vittoria alle Olimpiadi di Pechino 2008. In Germania, però, di rallentamenti sul traguardo non ce ne furono.

PATTA-JACOBS-DESALU-TORTU: LA FESTA CON L'ORO E L'INNO CANTATO

Atletica Jacobs alza l'asticella: "Sulla partenza posso ancora migliorare" 03/12/2021 A 10:30