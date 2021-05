Al Meeting di Savona, Marcell Jacobs scrive una pagina di storia dell’atletica italiana diventando il secondo italiano a correre i 100 metri piani in meno di 10 secondi e strappando all’amico Filippo Tortu, il primato di uomo più veloce sulla distanza simbolo dell'atletica. Show mirabolante dell’azzurro nelle semifinali del Meeting di Savona: ci si aspettava la stoccata da urlo nell’atto conclusivo alla Fontanassa e invece il 26enne ha subito lanciato al massimo il suo straripante motore, scendendo sotto i 10 secondi e timbrando un mirabolante 9.95.

il vento favorevole (+1,5 m/s, entro i limiti consentiti), è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e poi sul lanciato è stato letteralmente strepitoso. Il Il velocista di origini texane in forza alle Fiamme Oro ha sfruttato al meglio, è uscito brillantemente dai blocchi di partenza e poi sul lanciato è stato letteralmente strepitoso. Il Campione d’Europa dei 60 metri ha mostrato definitivamente tutto il suo potenziale e una classe inaudita, coltivata nelle ultime due stagioni ed esplosa definitivamente in questo 2021 che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo.

Marcell Jacobs scenderà nuovamente in pista al Meeting di Savona per disputare la finale alle ore 18.00: chissà che non ritocchi il suo fresco primato italiano, vedremo se avrà ancora benzina. A questo punto, comunque, l’azzurro è legittimato a sognare e potrà presentarsi in Giappone per accedere quantomeno alla finale di una della gare simbolo dello sport in generale. Per la cronaca oggi ha battuto il francese Amaury Golitin (10.30) e l’altro azzurro Eseosa Desalu (10.38).

