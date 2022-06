Marcell Jacobs è tornato in pista ai Campionati Italiani Assoluti aggiudicandosi la gara dei 100 metri italiani, anche se con un tempo non particolarmente brillante, 10″12 con -0,9m/s di vento contrario. Per l’azzurro Dopo l’infortunio al bicipite sinistro che lo ha costretto a stare fermo per circa un mese,è tornato in pista aiaggiudicandosi la gara dei, anche se con un tempo non particolarmente brillante,con -0,9m/s di vento contrario. Per l’azzurro è il quinto titolo nazionale consecutivo , ma questa volta fa notizia anche il tempo per certi versi lento (naturalmente, considerando gli standard cui ci ha abituato il Campione Olimpico): tutto sotto controllo, in ogni caso, d’altronde era al rientro dopo un problema fisico e la condizione non poteva essere perfetta.

A confermare il tutto, tranquillizzando circa la condizione fisica di Jacobs, è il fisioterapista Alberto Marcellini in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Marcell sta bene, nessuna traccia di edema, dopo la finale di sabato sera non ha avvertito nessun fastidio se non i normali indurimenti muscolari dopo una gara di 100 metri. Possiamo dire che ha recuperato al 100%“. Poco verosimile immaginare un tempo vicino ai 9″80, visto appunto quanto accaduto nel mentre in questo mese: “Da un punto di vista atletico, ora abbiamo dieci giorni per continuare a spingere, siamo fiduciosi di riportarlo alla massima condizione per i prossimi appuntamenti. Non era possibile che tornasse già con un 9″80, vedremo che indicazioni ci lascerà Stoccolma“.

