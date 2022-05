Marcell Jacobs, oggi in visita all'arrivo del "Da piccolo era un terremoto, un bambino molto euforico, gli piace saltare, essere protagonista", ha detto prima di lasciare la parola all'uomo più veloce del mondo. oggi in visita all'arrivo del Giro d'Italia che faceva tappa a Torino , è stato anche ospite a Verissimo, insieme alla mamma Viviana, che appariva oggi per la prima volta in televisione.ha detto prima di lasciare la parola all'uomo più veloce del mondo.

Viviana aveva 22 anni quando è rimasta incinta ed è nato Marcel: il padre, Lamont, era un soldato degli Stati Uniti, ma non ha voluto seguire la donna e il bimbo in Italia dopo la nascita del figlio. A Viviana aveva detto: "Vai tu, io ti raggiungo". Marcel ha raccontato di aver visto il padre una sola volta, da adolescente.

Sentivo il vuoto dell'assenza di papà

"Da piccolo facevo fatica a capire la mia situazione familiare perché io avevo solo mia mamma, i miei compagni invece avevano mamma e papà. Allora ho passato una parte della mia vita a vantarmi con tutti perché avevo un papà che girava il mondo come militare, però poi mi sono reso conto che era una bugia che dicevo a me stesso. Sentivo il vuoto della sua assenza, mi pesava che a lui non importasse di me. Allora ho iniziato a costruire un muro", ha raccontato Jacobs, in studio con la mamma.

Pensavo di essere stato adottato

"A un certo punto ho pensato persino di essere stato adottato, perché i miei fratelli - che mia mamma ha avuto poi con il suo compagno - sono bianchi, mentre io non lo ero. Negli anni, con i social, papà aveva cercato un riavvicinamento, ma io avevo creato un muro. Poi quando ho iniziato la terapia, ho cercato di riallacciare il rapporto con lui".

L'ho invitato al mio matrimonio

"Ora non ci sentiamo tutti i giorni, ma spesso ci sentiamo, mi fa l'in bocca al lupo per le gare, mi chiede come sto. Ho deciso di invitarlo al matrimonio. Con gli zii io mio sentivo di più loro sono sempre a seguire le mie gare. Abbiamo deciso di invitare tutta la famiglia americana"

