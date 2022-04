Tokyo 2020 e iridato indoor dei 60 metri piani a Marcell Jacobs che nel giro di pochi mesi ha frantumato ogni tipo di record. Per il la cerimonia per i 170 anni della fondazione della Polizia di Stato. Una grande emozione per l'atleta soprattutto anche per la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I due si sono incontrati e salutati, Jacobs non ha mancato di far notare la grande emozione sul proprio volto per essersi trovato davanti la massima autorità dello stato Italiano: Campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 metri ai Giochi die iridato indoor dei 60 metri piani a Belgrado 2022 , stiamo parlando diche nel giro di pochi mesi ha frantumato ogni tipo di record. Per il velocista bresciano, oltre alle gare, c'è da pensare anche ai molti eventi in cui è invitato a presenziare ed uno di questi è stataUna grande emozione per l'atleta soprattutto anche per la presenza del Presidente della Repubblica,I due si sono incontrati e salutati, Jacobs non ha mancato di far notare la grande emozione sul proprio volto per essersi trovato davanti la massima autorità dello stato Italiano:

"E' stata una bella giornata, emozionante. Quando ero davanti al Presidente non è stato facile. Avevo paura di sbagliare. E' stata una esperienza nuova e bellissima che spero di ripetere altre volte. Il presidente mi ha fatto i complimenti, era molto soddisfatto di quello che sto facendo. Siamo un gruppo che sta spingendo tanto, crediamo in un progetto. Vogliamo essere grati alla Polizia di Stato, è stata la prima a credere in noi. Sono uno che si accontenta mai, già dopo i Giochi avevo in testa altri progetti. Questo è un anno ulteriormente importante, ci sono i campionati del mondo e gli Europei. L'obiettivo è portare la medaglia del più bel colore a casa".

