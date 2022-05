Niente Eugene per Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri ha rimediato un infortunio - risalente alla finale del meeting di Savona - che gliprevista all'Hayward Field. Una data che Jacobs aveva segnato con un circoletto sul calendario, poiché rappresentava a tutti gli effetti un viatico in vista dei prossimi Mondiali di atletica, in programma a luglio proprio nella città statunitense. Il 27enne di Desenzano del Garda avrebbe sfidato i migliori velocisti statunitensi in circolazione, ma una- questo l'esito degli accertamenti effettuati a Roma - gli impedisce in via precauzionale di prendere parte all'evento.