Marcell Jacobs è tornato ad allenarsi lunedì mattina sulla pista del Paolo Rosi di Roma. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha incominciato la propria preparazione invernale, dopo il viaggio di nozze tra Maldive e Bali insieme alla sua Nicole. vincere il titolo mondiale sui 100 metri, l’unico alloro che manca al suo fantascientifico palmares. Ilha incominciato la propria preparazione invernale, dopo il viaggio di nozze tra Maldive e Bali insieme alla sua Nicole. Il velocista lombardo , che non corre da agosto quando si laureò Campione d’Europa , ha in mente un unico obiettivo:, l’unico alloro che manca al suo fantascientifico palmares.

L’allievo di Paolo Camossi è stato molto chiaro nelle dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport:

Ad

Nemmeno in luna di miele ho messo su peso: sono pronto a ripartire verso un’altra stagione ricca di appuntamenti. Verso l’unico titolo che ancora mi manca, quello iridato dei 100. Da oggi si fa sul serio, tra quattro mesi ci sono gli Europei Indoor a Istanbul e poi c’è il Mondiale di Budapest: è l’unico titolo che ancora manca alla collezione.

Atletica 🏃 Perché le 2 ore sono e resteranno un miraggio per i maratoneti 20/10/2022 ALLE 19:42

Va ricordato che Marcell Jacobs farà anche un salto sui 200 metri, con l’ambizione di correre entrambe le distanze agli Europei di Roma 2024. Intanto si sta delineando il programma della prossima stagione: ci si allenerà a Roma fino a Natale, poi un mese al caldo ma non si sa se alle Canarie come accaduto negli ultimi sei anni o se a Dubai/Abu Dhabi, con l’opzione Sudafrica alla finestra. Quando tornerà in gara Marcell Jacobs? Sarà per le indoor tra gennaio e febbraio, Paolo Camossi ha affermato: “Probabilmente la prima uscita potrà essere in Francia o in Polonia“.

Buon compleanno Jacobs! L'oro nei 100 in tutte le lingue del mondo

Atletica Tamberi conferma: "Con papà è finita: questo sarà per me un grande stimolo" 19/10/2022 ALLE 08:56