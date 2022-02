C'era tanta tensione in gara, sei mesi senza competere sono tanti - le parole di Jacobs al termine della gara di Berlino ai microfoni di Rai Sport -. La tensione che ho patito in batteria non mi ha fatto trovare buone sensazioni che ho trovato invece in finale. Tempo non male, ma posso migliorare tantissimo ancora quest'anno". Particolarmente soddisfatto Paolo Camossi, Sono contento, in batteria aveva corso duro e in finale era sciolto, è riuscito a lasciarsi andare - commenta ai microfoni di Rai Sport -. L'importante per oggi era vincere. Gli avversari con cui si misurava potevano infastidirlo: sono davvero contento per come sia andata questa prima uscita". Ritorno con vittoria per Marcell Jacobs . L'azzurro, campione olimpico dei 100 metri la scorsa estate a Tokyo, ha vinto la gara dei 60 metri al meeting di Berlino con il tempo di 6"51, a soli 4 centesimi dal record italiano. Il crono rappresenta la sua seconda miglior prestazione in carriera sulla distanza. "- le parole di Jacobs al termine della gara di Berlino ai microfoni di Rai Sport -.". Particolarmente soddisfatto Paolo Camossi, allenatore di Jacobs : "- commenta ai microfoni di Rai Sport -.".

Marcell Jacobs festeggia il successo nella finale dei 60 metri al Meeting di Berlino 2022 Credit Foto Getty Images

Le prossime gare di Jacobs

Jacobs, che detiene il titolo europeo dei 60 metri piani, ha vinto la finale piazzandosi davanti all'ivoriano Arthur Cissé e al francese Jimmy Vicaut. Giù dal podio il tedesco Kevin Kranz che nel 2021 fu conquistò l'argento nella finale continentale vinta proprio dall'azzurro. Jacobs tornerà in gara tra sette giorni esatti in occasione del meeting di Lodz, in Polonia, poi il 17 febbraio sarà protagonista in Francia a Lievin per altre due tappe del World Indoor Tour, la prima di livello Silver e la seconda del circuito Gold. Nel weekend del 26-27 febbraio sarà invece il volto più atteso ai Campionati Italiani Assoluti in programma ad Ancona, appuntamento di avvicinamento ai Mondiali Indoor di Belgrado (18-20 marzo).

"Marcellone nostro", il momento della sfilata di Jacobs

