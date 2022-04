Massimo Stano ha fatto il suo grande ritorno in gara a livello internazionale spostarsi sulla 35 km, andando a caccia del minimo per i Mondiali di luglio proprio in questa specialità. Il pugliese ha centrato l’obiettivo a Dudince (Slovacchia), dove è andata in scena una grande classica del tacco e punta: la Dudinska50, tappa del World Athletics Race Walking Tour (livello gold). ha fatto il suo grande ritorno in gara a livello internazionale dopo l’apoteosi di Tokyo . Il Campione Olimpico della 20 km di marcia ha deciso di allungare la distanza e didi luglio proprio in questa specialità.(Slovacchia), dove è andata in scena una grande classica del tacco e punta: la Dudinska50, tappa del World Athletics Race Walking Tour (livello gold)

L’azzurro doveva scendere sotto il muro di 2 ore e 33 minuti, riuscendo brillantemente nel suo intento al termine di una prova regolare, ben condotta e senza forzature. Ricordiamo che si tratta della nuova distanza internazionale che debutterà appunto in occasione della prossima rassegna iridata.

Successo in rimonta e con un crono brillante

arriva una meravigliosa vittoria, in rimonta e scendendo di quattro minuti sotto il tempo richiesto. Il nostro portacolori ha avuto modo di distinguersi sotto una pioggia leggera e ha saputo marciare brillantemente sull’asfalto bagnato, chiudendo la sua prova col tempo di 2h29:09, trionfando in maniera brillante e meritandosi il biglietto per la rassegna iridata che andrà in scena tra tre mesi a Eugene (USA). Va ricordato che l’intenzione è poi quella di tornare sui 20 km in occasione degli Europei, che si disputeranno a Monaco nel mese di agosto. L’allievo di Patrizio Parcesepe, che segue anche Massimo Stano aveva in mente soltanto il minimo e non il piazzamento finale in questa gara, come aveva annunciato alla vigilia. InveceIl nostro portacolori ha avuto modo di distinguersie ha saputo marciare brillantemente sull’asfalto bagnato, chiudendo la sua prova colche andrà in scena tra tre mesi a Eugene (USA). Va ricordato che, che si disputeranno a Monaco nel mese di agosto. L’allievo di Patrizio Parcesepe, che segue anche l’altra Campionessa Olimpica Antonella Palmisano , ha vinto grazie a uno spettacolare rientro nel finale.

Il Campione Olimpico ha provato subito la fuga nei primi tre chilometri e ha guadagnato anche un vantaggio di una dozzina di secondi sul gruppo, affiancato dallo spagnolo Ivan Pajuelo. Dopo la prima frustata (terzo chilometro addirittura in 4’14”) ha optato per un passo conservativo e nei pressi del decimo chilometro si è formato un gruppo composto da sei atleti: Stano, Pajuelo, i cinesi He Xianghong e Wang Kaihua, i messicani Julio Cesar Salazar e Jose Luis Doctor. Tre chilometri sul passo di 4’14” (tra il diciassettesimo e il diciannovesimo) cominciano a smuovere le acque e fanno anche perdere contatto allo spagnolo Pajuelo e a Seguro.

Al 25mo chilometro è He a tentare l’affondo insieme a Doctor, mentre Stano perde contatto e al 30mo chilometro accusa 39 secondi di ritardo da Doctor e 18” da He. Sembra che si possa lottare soltanto per il terzo gradino del podio e invece Massimo Stano si esalta negli ultimi cinque chilometri, li percorre col vertiginoso passo di 20’18” (meno di 4’04” al chilometro!), riprende Doctor e He, li sorpassa di slancio e trionfa da autentico fuoriclasse. Magia davvero meravigliosa per il pugliese, che ritorna in strada da Campione Olimpico e mette subito il sigillo. Massimo Stano potrà togliersi soddisfazioni anche su questa distanza, che ha di fatto sostituito la vecchia 50 km. Il recupero di una quarantina di secondi negli ultimi 5000 metri è stato semplicemente surreale, il messicano Doctor (2h29:24) e il cinese He (2h29:35) si sono dovuti arrendere. Minimo per i Mondiali anche per Teodorico Caporaso (14mo in 2h32:19), Michele Antonelli più attardato (19mo in 2:33.59) al pari di Stefano Chiesa (29mo in 2h38:17).

