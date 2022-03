Tamberi”, spesso ci si riferisce a Gianmarco, oro Olimpico del salto ai Giochi di Tokyo AnconaToday" e il "Resto del Carlino", Marco Tamberi ha messo a disposizione un appartamento di proprietà in zona Ancona per ospitare una famiglia Ucraina. Un gesto che non è passato inosservato per la semplicità e la grandezza. Quando si cita il cognome “”, spesso ci si riferisce a, oro Olimpico del salto ai Giochi di Tokyo e fresco bronzo Europeo indoor . Ma questa è una storia che coinvolge in primis Marco, papà e allenatore di Gimbo. Come riportano "" e il "",ha messo a disposizione un appartamento di proprietà in zona Ancona per ospitare una famiglia Ucraina. Un gesto che non è passato inosservato per la semplicità e la grandezza.

Chi lo conferma, sulle pagine del Resto del Carlino Ancona è Chiara, futura moglie di Gianmarco: “Il papà di Gianmarco sta ospitando una famiglia scappata dall’Ucraina, una donna con una bambina. E so che Gianmarco è intenzionato a ospitare altre persone provenienti dall’Ucraina in un appartamento che abbiamo ad Ancona".

Ad

Atletica Barkley Marathon: lasciate ogni speranza voi che partecipate IERI A 06:13

Di padre in figlio perché come dice proprio Chiara, la stessa cosa farà Gimbo che si sta preparando per accogliere persone in fuga dal conflitto Ucraino, pronto ad offrire sostegno e ospitalità a chi sta soffrendo in questo momento.

È vero che le medaglie al collo Gimbo le ha già messe, ma forse questa che val cuore, vale ancora di più.

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

Mondiali Atletica Indoor Jacobs: “Gli americani avevano una brutta faccia, l'hanno presa male” IERI A 16:17