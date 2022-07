Mattia Furlani, la nuova , la nuova giovane promessa dell’atletica italiana , non smette di stupire e riscrivere la storia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Gerusalemme. Il 17enne golden boy originario di Rieti, dopo aver stupito tutti atterrando nel salto in lungo a 8,04 metri , stravincendo l’oro e riscrivendo sia il record italiano che continentale della categoria, questa mattina ha dominato anche la gara di salto in alto, vincendo la gara di salto in alto e diventando il primo a laurearsi Campione d’Europa in entrambe le specialità.

Da quinto a primo dopo essersi salvato a 2.13

Rocambolesca e spettacolare, la gara che gli regala il secondo oro continentale nella rassegna Under 18. Furlani parte a bomba saltando senza errori 2.04, 2.08 e 2.11. A 2,13 succede di tutto: Christofi e Walecki superano la misura alla seconda, Mita e Yiazos alla terza, e a questo punto l’azzurro si ritrova quinto e con le spalle al muro ma risponde presente e passa il turno. Si sale dunque a 2,15: errore per tutti alla prima e alla seconda… ma non per Furlani che va ben oltre l’asticella tornando a rimettere la testa davanti. E’ il salto che gli regala l’oro bis e un primato storico.

Il nostro golden boy ripercorre le orme dello statunitense JuVaughn Harrison, finalista in entrambe le specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020: ora resta solo da capire se porterà avanti alto e lungo in contemporanea o sarà costretto a fare una scelta per concentrarsi su una sola delle sue specialità. Nel frattempo l’Italia si gode il suo nuovo Mr. Jump.

Tamberi e Barshim premiati con l'Inspiration Award: "Storia incredibile"

