A Rovereto (in provincia di Trento) è andata in scena la 56ma edizione del Palio della Quercia, uno dei tradizionali appuntamenti internazionali del calendario italiano di atletica leggera. C’era grande attesa per Marcell Jacobs sui 100 metri, il velocista italiano ha concluso al secondo posto (10.21, +0,5 m/s di vento) alle spalle del sudafricano Akani Simbine (10.17) e davanti all’altro azzurro Fauso Desalu (10.33, reduce dal successo in Diamond League sul mezzo giro di pista). Successo di lusso per Luminosa Bogliolo sui 110 metri ostacoli: la ligure si conferma su eccellenti livelli (12.90, +1.1 m/s il vento) e regola la statunitense Taaliyah Brooks (13.09) dopo aver trionfato in Diamond League. Era attesissima anche Larissa Iapichino, la figlia di Fiona May salta un discreto 6.43, ma è lontana dal super 6.80 di qualche settimana fa ed è terza alle spalle della statunitense Taliyah Brooks (6.51) e della britannica Abigail Irozuru (6.50).