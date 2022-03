Mondiali Atletica Indoor

Marcell Jacobs accede comodamente alle semifinali dei 60 metri ai Mondiali Indoor. Il Campione Olimpico dei 100 metri non ha dovuto strafare nel turno preliminare alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) e ha chiuso la sua prova col tempo di 6"53, quattro centesimi sopra il suo primato stagionale. Il velocista lombardo ha avuto un ottimo tempo di reazione (0.131), l'uscita dai blocchi di partenza è migliorata rispetto alle ultime uscite (ma c'è ancora qualcosa da perfezionare, se si vuole davvero puntare al colpaccio), poi sul lanciato ha passeggiato e si è imposto comodamente in una serie senza avversari degni di nota. Alle sue spalle si sono piazzati il trinidadiano Jerod Elcock (6"63) e il bengalese Imranur Rahman (6"64).

Marcell Jacobs durante i Mondiali indoor 2022 di atletica leggera a Belgrado Credit Foto Getty Images

Marcell Jacobs ha staccato il biglietto per il prossimo turno (ore 18.40) e continua a sognare in grande, anche se l'azzurro ha impressionato meno rispetto ai due rivali principali nella lotta per la conquista delle medaglie. Lo statunitense Christian Coleman, Campione del Mondo su 100 e 60 metri (reduce da una squalifica di 18 mesi per aver mancato tre controlli antidoping), ha di fatto corso soltanto per una trentina di metri e poi si è fermato, giungendo al traguardo di inerzia (6"51, sei centesimi sopra lo stagionale). L'altro americano Marvin Bracy si è impegnato più a fondo, ha impressionato a livello tecnico e ha chiuso col miglior crono della sessione (6"46, ritoccato lo stagionale di due centesimi).

Jacobs dovrà raggiungere il più rapidamente possibile la velocità massima, per poi sfruttare le sue proverbiali falcate nello spalla a spalla Coleman e Bracy: questa è la ricetta per cercare di puntare al titolo iridato, ma ad ogni modo il nostro portacolori è ampiamente in lizza per una medaglia (la finale è prevista alle ore 21.20 odierne). Il 27enne accede alle semifinali col quarto tempo complessivo, preceduto non soltanto dai due statunitensi ma anche dal qatarino Femi Ogunode (6"52). Peggio hanno fatto l'ivoriano Arthur Cissè (6"55), l'estone Karl Erik Nazarov (6"55), il canadese Bolade Ajomale (6"57) e il giapponese Shuhei Tada (6"57). Giovanni Galbieri è stato eliminato: l'azzurro ha chiuso al quinto posto (6"66) la batteria vinta da Bracy davanti a Ogunode e Nazarov.

