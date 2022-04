Antonella Palmisano non parteciperà ai Mondiali2022 di atletica leggera. La Campionessa Olimpica della Gazzetta dello Sport, la 30enne soffre di un’infiammazione all’anca sinistra, tra la testa del femore e l’acetabolo, l’incavo laterale dell’osso iliaco: entrando in conflitto, non le permettono di allenarsi come dovrebbe. di atletica leggera. Ladella 20 km di marcia non potrà prendere parte alla rassegna iridata, in programma tra tre mesi a Eugene (USA). La decisione dell’atleta pugliese è legata a un problema fisico che appare di difficile risoluzione. Come riporta la, la 30enne soffre di un’, l’incavo laterale dell’osso iliaco: entrando in conflitto, non le permettono di allenarsi come dovrebbe. L’azzurra si è sottoposta a un’infiltrazione di acido ialuronico per lubrificare la parte dopo una visita svolta settimana scorsa dal dottor Raul Zini a Pesaro.

Palmisano è stata molto chiara ai microfoni della rosea: “L’intervento è scongiurato, ma ora mi è impossibile fare chilometri. Guardando i calendari, significa dover rinunciare sin d’ora ai Mondiali di Eugene di luglio. Voglio però pormi l’obiettivo della 20 km degli Europei, sperando che la riabilitazione che farò nel mentre dia frutti“. Si tratta di uno stop pesante per la Campionessa Olimpica, che desiderava emergere anche nella rassegna iridata dopo l’apoteosi a cinque cerchi. Rimane aperta la possibilità di una presenza in campo continentale ad agosto in quel di Monaco (Germania), ma il suo allenatore Patrizio Parcesepe non è ottimista: “Antonella non tornerà a marciare prima di metà maggio, nella migliore delle ipotesi. Anche in caso di guarigione, visto che il mirino è sin d’ora su Parigi 2024, varrà la pena affrettare i tempi per gli Europei?“.

Antonella non tornerà a marciare prima di metà maggio, nella migliore delle ipotesi.

SORRIDI ANTONELLA PALMISANO, L'ORO È TUO! LA PREMIAZIONE

