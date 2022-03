un sogno a tutta l'Italia. Ora che la stagione sta per entrare nel vivo, uniti dallo stesso destino, i quattro ori olimpici mettono nel mirino i 200m con Iniziano a scaldarsi i motori per i quattro ragazzi italiani d'oro a Tokyo 2020 che, nella staffetta 4x100, hanno regalatoOra che la stagione sta per entrare nel vivo, uniti dallo stesso destino, i quattro ori olimpicicon Marcell Jacobs che ha annunciato come la sua stagione all'aperto partirà proprio da lì e anche Filippo Tortu che punta enormemente sui 200m.

Lo stesso Lorenzo Patta non nasconde di sentirsi un duecentista e Fausto Desalu che ha fatto proprio su quella distanza le sue migliori fortune. Intervistato da Tuttosport, Fausto Desalu torna sui ricordi di Tokyo 2020 e lancia la sfida ai suoi 'colleghi'/compagni di squadra: "Sembra proprio che nei prossimi mesi il livello dei 200 in Italia sia destinato ad alzarsi. Potenzialmente valiamo tutti un tempo sotto i 20 secondi".

Ad

Mondiali Atletica Indoor Jacobs: “Gli americani avevano una brutta faccia, l'hanno presa male” 21/03/2022 A 16:17

I CONSIGLI DI DESALU

"Nei 200 metri, a tutti dico di non sottovalutare la curva. E' una brutta bestia e io ci ho messo anni a domarla. Per quanto riguarda Marcell Jacobs, da uno che corre i 60 in 6"41 e i 100 in 9"80, mi aspetto un 200 in 19"85-19" 90. Se Marcell facesse un crono del genere alla prima gara non mi stupirei. Sulla sua vittoria ai Mondiali indoor mi ha stupito la medaglia, non il risultato. Mi aspettavo che migliorasse il record europeo ma non pensavo riuscisse a battere Coleman. Ancora una volta Marcell ci ha insegnato che non bisogna porsi limiti".

Splendido Desalu, è secondo nei 200 metri: l'azzurro rimonta e sfiora l'impresa

IL RECORD DI TOKYO

"Sono convinto che il record di Tokyo, 37"50, possa essere ancora migliorato. L'obiettivo è mettere ancora una volta il muso davanti agli Stati Uniti. E stavolta farlo a casa loro, ai Mondiali di Eugene".

L'EMOZIONE DEL RITROVO

"Dopo sei mesi è stato bello ed emozionante ritrovarci di nuovo per la prima volta. Dal punto di vista dei meccanismi siamo un po' arrugginiti ma la voglia di divertirci, correre veloci e vincere è intatta. Fisicamente sto bene, durante l'inverno, quando ero in raduno alle Canarie, ho migliorato tutti i miei primati in allenamento. L'obiettivo era aumentare la mia velocità di base e così ho lavorato molto sulla potenza. Mi sto dedicando molto anche alla testa: medaglie e record non passano solo attraverso le gambe, ma anche per la mente".

Medaglie e record non passano solo attraverso le gambe, ma anche per la mente.

2021 REVIEW : ITALIA, ORO SPAZIALE NELLA 4X100 DAVANTI ALL'INGHILTERRA!

PROSSIMI OBIETTIVI E PERICOLO CONCORRENZA

"Ai Mondiali di Eugene sui 200 sarei felice di entrare in finale ma agli Europei di Monaco il mio obiettivo è salire sul podio. L'oro di Tokyo non ha cambiato il mio modo d'essere fuori dalla pista: resto pigro e svampito anche se, ora, sono più consapevole dei miei mezzi. Una concorrenza tutta azzurra sarebbe una bella sfida, alla fine del 2022 però voglio essere io quello più veloce sui 200m in Italia. Se non sento pressione dall'esterno è grazie a mia mamma Veronica, giunta in Italia dalla Nigeria. Mi ripete sempre di essere umile e mi ricorda che anche adesso che è il mio lavoro, l'atletica resta un gioco. Per questo quando corro io mi diverto".

Jacobs: "Bolt mi incorona suo erede? È incredibile!"

Mondiali Atletica Indoor La conferma dopo il trionfo: Jacobs è davvero l'erede di Bolt 21/03/2022 A 10:35