Zaynab Dosso che non è riuscita a qualificarsi per la finalissima dei 60 metri ai Mondiali indoor, nonostante un grandissimo 7'14'' in mattinata che le era valso il nuovo record italiano, trovando un beffardo 4° posto a sei millesimi dalla neozelandese Zoe Hobbs. La migliore del pomeriggio era stata la statunitense Mikiah Brisco (7'03'') davanti alla svizzera Mujinga Kambundji (7'08'').

Serviva quindi il 7'14'' del mattino per trovare il pass per la finale e migliorare il tempo della brasiliana Vitoria Cristina Rosa che è stata “l'ultima” a qualificarsi dall'ultima semifinale. Il miglior tempo del turno è stato firmato dalla polacca Ewa Swoboda, che ha vinto la prima semifinale in 7'03'' con Mikiah Brisco. Alle loro spalle l’altra americana Marybeth Sant-Price (7'05''), la giamaicana Briana Williams (7'08''). Avanzano anche la giamaicana Shericka Jackson (7'08'', miglior tempo di ripescaggio), Mujinga Kambundji (7'08''), Michelle-Lee Ahye (7'14'') e Vitoria Cristina Rosa (7'14'', record sudamericano al coperto).

