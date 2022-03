, in programma alla Stark Arena di Belgrado nel weekend del 18-20 marzo. Il Campione Olimpico di salto in alto ha sciolto la riserva e sarà regolarmente in pedana per andare a caccia delle medaglie (). Il marchigiano, che non ha gareggiato per tutto l’inverno , ha deciso di esordire al coperto proprio in occasione dell’appuntamento più importante. Il 29enne aveva conquistato il titolo iridato nel 2016 e proverà a salire sul podio a sei anni di distanza dall’apoteosi di Portland, sfidando altri undici atleti