Sulla pista della capitale serba il campione olimpico dei 100 metri vorrà recitare un ruolo da protagonista e prendersi una piccola rivincita dopo la squalifica per falsa partenza nell’ultimo meeting . Un percorso di avvicinamento, comunque, positivo per il classe 1994: quattro vittorie nelle quattro prove a cui ha preso parte, di cui tre di rilievo internazionale e una agli Assoluti di Ancona. L’obiettivo è quello della medaglia e se possibile di migliorare il record italiano. Tuttavia, il nostro portacolori dovrà confrontarsi con lo squadrone statunitense.

Il primo nome da tenere d'occhio è quello di Christian Coleman , grande favorito della vigilia e autore in stagione di un grande 6.45 miglior prestazione mondiale stagionale, mentre l'altro è quello di. Sarà necessario mettere insieme i pezzi del puzzle e correre non troppo lontano dal record europeo di 6.42 per far saltare il banco. Il programma prevede un un triplo turno nello stesso giorno: in mattinata (ore 10.45) la batteria, nel tardo pomeriggio (ore 18.40) la semifinale e poi in prima serata (ore 21.20) la finale.