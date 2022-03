Marcell Jacobs ha avuto i crampi prima di correre la finale dei 60 metri ai Mondiali Indoor in corso a Belgrado . A confessarlo è stato proprio il fresco campione del Mondo in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport. Un ostacolo che il velocista azzurro ha dovuto affrontare proprio pochi minuti prima dell’atto conclusivo, dopo aver disputato un’ottima semifinale: ““. Il campione olimpico dei 100 metri si è trovato costretto a fare i conti con un problema fisico non di poco conto, considerando il particolare momento in cui lo ha patito e che avrebbe dovuto fare volare le gambe per puntare al bersaglio grosso in questa rassegna iridata. Fortunatamente il Messia dell’atletica italiana ha risolto le sue criticità e poi in pista è stato superlativo, giganteggiando col suo proverbiale lanciato e annichilendo i due americani.