I Mondiali Indoor 2022 di atletica leggera si disputeranno nel weekend del 18-20 marzo in quel di Belgrado. La rassegna iridata al coperto si preannuncia molto avvincente alla luce del livello extra lusso dei protagonisti in sala. L’Italia dal canto suo intende essere grande protagonista:, trascinatore della squadra azzurra, vorrà imporre la sua legge marziale anche sui 60 metri. Attesa anche per latricolore Zaynab Dosso nella velocità e per i formidabili pesisti nostrani Nick Ponzio epunta al riscatto dopo la delusione nei campionati italiani, Paolo Dal Molin cercherà di dire la sua nei 60 ostacoli. La presenza di, convocato, rimane in dubbio ma il campione olimpica proverà a esserci.