Tre giorni, 26 gare, 680 atleti, 372 uomini e 308 donne. Torna a quattro anni di distanza dall'ultima edizione il Mondiale di atletica indoor che si svolgerà dal 18 al 20 marzo a Belgrado e le star in pedana, con dieci campioni uscenti che cercheranno di ripetersi e ben 12 campioni olimpici di Tokyo 2021: Ryan Crouser (getto del peso), Armand Duplantis (salto con l'asta), Jakob Ingebrigtsen (1500) Yulimar Rojas (salto triplo), Selemon Barega (3000), Marcell Jacobs (60), Shaunae Miller-Uibo (400), Katie Nageotte (salto con l'asta), Pedro Pichardo (salto triplo), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Miltiadis Tentoglou (salto in lungo) e Damian Warner (Eptathlon).

"Qui vince chi sbaglia meno, è così in generale ma soprattutto nei 60. Il favorito n.1, che gioca in un campo tutto suo, è Coleman: è lui l'uomo da battere ma io cercherò di stargli il più vicino possibile e proverò a mettergli la testa davanti".

Parola di Marcell Jacobs alla vigilia dei Mondiali indoor di atletica di Belgrado.

A chi gli chiede del possibile attacco al record europeo di Dwain Chambers, l'olimpionico azzurro dice:

"Per le mie caratteristiche il primato dei 60 è più difficile. Sabato però correrò per la posizione, non con il cronometro in testa. Ci saranno altre stagioni per cercare il record". (ANSA).

