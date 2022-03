Gianmarco Tamberi si conferma tra i migliori del mondo nel salto in alto. Ai Mondiali Indoor della Stark Arena di Belgrado il Campione Olimpico ha sciolto la riserva tenuta lì fino all'ultimo, partecipando senza di fatto nessuna gara in questa stagione. Il marchigiano infatti aveva posto come obiettivo più importante i mondiali outdoor in estate. Titolo di campione del mondo indoor che per altro Tamberi aveva già vinto nel 2016, a Portland.

Nonostante questo 'Gimbo' ha svolto un'ottima gara, issandosi fino alla misura di 2.31. Poi 3 errori a 2.34 che non gli hanno permesso di giocarsela con il sudcoreano Sanghyeok Woo, unico a saltare questa misura e prendersi la medaglia d'oro, dopo il quarto posto alle Olimpiadi. Per Woo poi anche due tentativi a 2.37, entrambi falliti.

Davanti a Tamberi dunque il sudcoreano e lo svizzero Loic Gasch, anche lui non oltre il 2.31 ma con un errore in meno rispetto a Tamberi, quindi meritevole dell'argento. A pari merito con 'Gimbo' al terzo posto, con il bronzo, anche il neozelandese Kerr, uno dei favoriti insieme a Woo della vigilia.

La progressione di Tamberi

MISURA TENTATIVI 2.15 sì 2.20 sì 2.24 no - sì 2.28 sì 2.31 no - sì 2.34 no - no - no

