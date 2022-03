Campione olimpico, campione del mondo, incorreggibile, inafferrabile, immenso. Il fuoriclasse lombardo a sette mesi e mezzo dal doppio exploit di Tokyo, oro nei 100 piani e con la staffetta 4x100 insieme a Patta, Desalu e Tortu, si è portato a casa un memorabile oro nella rassegna iridata indoor di Belgrado nei 60 metri , stabilendo anche il nuovo primato europeo in 6”41 (che apparteneva a Dwayne Chambers e reggeva, addirittura dal 2009).

I favoriti della vigilia erano gli americani Christian Coleman e Marvin Bracy, più adatti alla distanza breve rispetto al nostro Marcell, che invece predilige i 100 e che in un futuro nemmeno troppo lontano potrebbe fare faville anche sui 200. Tuttavia, come già accaduto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con una progressione e un finale strabiliante ha regolato la concorrenza. Un successo maturato grazie a una fase lanciata spaziale e consolidata con un arrivo al fotofinish veramente emozionante. Guardare per credere!