Mondiali di Atletica

Immagini mai viste da Eugene: durante la 3000 metri siepi maschile mondiale , un cameraman ignaro che alle sue spalle si stia svolgendo una gara molto importante, si metta a riprendere mettendo i piedi in pista. Le immagini - che non vi possiamo riproporre in un video - sono davvero clamorose: sulla pista dell'Hayward Field arriva tutto il gruppo degli atleti impegnati nella gara che devono per forza sterzare per evitare l'operatore indebitamente presente in pista.

Fortunatamente il cameraman non si sposta e tutti gli atleti riescono a scansarlo senza incidenti, ma il fatto rimane piuttosto grave.

Dopo la gara, il corridore statunitense Evan Jager ha spiegato il suo processo di pensiero quando ha visto il cameraman. "Ero un po' preoccupato che si potesse spostare in un modo o nell'altro, proprio all'ultimo secondo, ma per fortuna non si è reso conto che eravamo lì finché non lo abbiamo superato tutti", ha detto Jager, secondo il New York Times.

Perché era lì?

Allora perché un cameraman si trovava in mezzo al campo di gara? Stava filmando la finale del salto triplo femminile nelle vicinanze: evidentemente nessuno dalla regia lo ha informato che alle sue spalle si stava svolgendo una gara.

L'incidente di lunedì fa seguito alle controverse squalifiche di domenica di tre velocisti, tra cui l'ostacolista statunitense Devon Allen. Le impercettibili infrazioni determinate dai blocchi di partenza digitali hanno suscitato indignazione nella comunità degli atleti, incluso il quattro volte campione olimpico Michael Johnson.

