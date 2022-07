Nick Ponzio è rimasto fuori dalla finale a otto nel getto del peso ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Soltanto un centimetro ha privato l’azzurro della possibilità di avere a disposizione altri tre tentativi e di portare a casa il piazzamento di finale a tutti gli effetti (i punti vengono assegnati soltanto ai primi otto classificati). L'azzurro aveva raggiunto l’atto conclusivo con una bella fiondata da 21.35 metri, valsa il quarto posto nel turno preliminare, e sperava di poter battagliare per un piazzamento importante sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), ma oggi è rimasto lontano da misure ragguardevoli.

L’italo-americano ha piazzato un 20.81 metri alla seconda prova, ma il neozelandese Jacko Gill lo ha sopravanzato con un 20.82 al terzo giro e ha impedito all’azzurro di proseguire la gara. Nick Ponzio conclude così con il nono posto, a un metro abbondante dal personale di 21.83 ottenuto quattro mesi fa in Coppa Europa a Leiria. Il 27enne non si poi più ripetuto su quei livelli nel corso della stagione, ma l’ingresso nella top-8 odierna era abbondantemente alla portata. Per le medaglie servivano misure d’eccellenza, al momento non ancora tra le braccia del nostro portacolori.

Ryan Crouser ha confermato il pronostico della vigilia, ma il campione olimpico e primatista mondiale ha dovuto fare più fatica del previsto. Al quinto tentativo, infatti, il suo connazionale Joe Kovacs (Campione del Mondo di Doha 2019) ha piazzato la bordata da 22.89 metri e ha operato il sorpasso in vetta, ma Crouser ha prontamente reagito con una sassata da 22.94 metri (record dei campionati) che gli ha regalato la medaglia d’oro. Tripletta americana completata da Josh Awotunde (22.29), che ha escluso dal podio il neozelandese Tom Walsh (22.08) e il brasilano Darlan Romani (21.92 per il Campione del Mondo indoor).

