Filippo Tortu è stato spostato dalla quarta alla seconda frazione. Lo scorso anno fu il 24enne a rendersi protagonista sul rettilineo finale della stellare rimonta contro la Gran Bretagna, questa volta dovrà invece sostituire Jacobs nel rettilineo opposto: è l’azzurro più in forma (20.10 nella semifinale dei 200) e avrà in dote la frazione più lunga. Gli altri Campioni Olimpici sono stati confermati: Lorenzo Patta al lancio per passare il testimone a Tortu e Fausto Desalu in terza, con il compito di pennellare la curva e riscattare la prova opaca di qualche giorno fa sul mezzo giro di pista.

L’ultima frazione sarà così coperta da Chituru Ali. Il Colosso di Como ha corso un rilevante 10.15 in stagione, ma a Eugene è incappato in una controprestazione l’altro giorno in batteria (10.40) e dovrà necessariamente risalire la china. L’Italia è stata inserita nella seconda batteria (ore 03.14), in quarta corsia, contro il Canada, la Giamaica, il Brasile, il Sudafrica, la Spagna e la Danimarca. Passano le prime tre classificate di ogni batteria e i due migliori tempi di ripescaggio.

