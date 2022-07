L’Italia si è qualificata alla finale con la 4×100 femminile ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Le azzurre ci sono riuscite firmando il record italiano: uno stupendo 42.71, migliorando di tredici centesimi il precedente primato siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Giochi la nostra Nazionale sfiorò l’accesso all’atto conclusivo, mentre a 2022 di atletica leggera. Le azzurre ci sono riuscite firmando il, migliorando di tredici centesimi il precedente primato siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Giochi la nostra Nazionale sfiorò l’accesso all’atto conclusivo, mentre a Eugene (Oregon, USA) raggiunge l’obiettivo della vigilia al termine di una gara di assoluto spessore tecnico.

L'Italia ha concluso la propria batteria al quarto posto, agguantando il miglior tempo di ripescaggio in scia a Spagna (42.61, record nazionale) e a Nigeria (42.68) nella gara dominata dagli USA (41.56, miglior prestazione mondiale stagionale). Zaynab Dosso è stata superlativa al lancio, ha corso i suoi 100 metri in maniera encomiabile e di fatto si è anche trovata al comando (11.44, come Melissa Jefferson). Splendido il cambio con Dalia Kaddari, duecentista che ha avuto in dote la frazione più lunga e ha tenuto brillantemente il passo (superbo 10.14, solo Aleia Hobbs ha fatto meglio in 9.91).

Il testimone passa nelle mani di Anna Bongiorni che getta il cuore oltre l’ostacolo (10.79) e pennella una bella curva. A questo punto arriva l’unico errore per le azzurre: l’ultimo cambio con Vittoria Fontana è troppo lungo, ma per fortuna viene completato e la frazione di Fontana è anche di spessore (10.34). L’Italia tornerà in pista domani per cercare di essere protagonista nell’atto conclusivo: la medaglia sembra difficile visto la caratura di Gran Bretagna (41.99) e Giamaica (42.37) che hanno dettato legge nella prima semifinale (mancavano alcune big in entrambe le compagini), ma le nostre portacolori potranno togliersi delle soddisfazioni e potranno migliorare ulteriormente il primato nazionale.

Batteria 1

1. GRAN BRETAGNA (Q) 41.99 2. JAMAICA (Q) 42.37 3. GERMANIA (Q) 42.44 4. CINA 42.93 5. CANADA 43.09 6. POLONIA 43.19 7. GIAPPONE 43.33 8. IRLANDA 44.48

Batteria 2

1. USA (Q) 41.56 2. SPAGNA (Q) 42.61 3. NIGERIA (Q) 42.68 4. ITALIA (q) 42.71 5.SVIZZERA (q) 42.73 6. PAESI BASSI 43.46 6. DANIMARCA 43.46 8. ECUADOR 44.17

Dosso: "Un po' d'ansia, ma siamo rimaste concentrate"

Le staffettiste azzurre, subito dopo la scarica di adrenalina per aver staccato il pass per l'atto conclusivo, si sono concesse ai microfoni dei giornalisti. Di seguito le loro dichiarazioni post gara.

ZAYNAB DOSSO: “Sono contenta, avevamo un po’ di ansia perché era la nostra prima staffetta ufficiale. Siamo rimaste concentrate“.

DALIA KADDARI: “Io volevo dare il massimo, sono super contenta perché siamo passate e ora concentrazione sulla finale“.

ANNA BONGIORNI: “Sono contenta perché è il terzo record italiano che la Nazionale ha fatto negli ultimi tre anni. Le ragazze si possono intercambiare, vanno ricordate anche le ragazze che hanno fatto riserva oggi. C’è da rivedere l’ultimo cambio e speriamo di fare meglio“.

VITTORIA FONTANA: “Io ho la tendenza ad anticipare, è un tempo che possiamo migliorare mettendo a posto tutti i cambi. Si può andare molto sotto il record italiano, in finale andrà molto meglio“.

