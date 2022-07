Mondiali di atletica (in corso a Eugene, negli Stati Uniti d’America), in casa davanti al proprio pubblico e condito con una medaglia di bronzo : meglio di così non poteva andare per Allyson Felix, che ha deciso di ritirarsi dopo una straordinaria carriera, in cui ha collezionato splendidi risultati a livello nazionale e (soprattutto) internazionale. Una carriera che si chiude comporta sempre emozioni indimenticabili per l’atleta, ancor di più se in occasione dei(in corso a Eugene, negli Stati Uniti d’America), in casa davanti al proprio pubblico e condito con una nella staffetta mista 4x400m : meglio di così non poteva andare per, che ha deciso di ritirarsi dopo una straordinaria carriera, in cui ha collezionato splendidi risultati a livello nazionale e (soprattutto) internazionale.

Ma non solo: va sottolineato anche l’impegno su tematiche sociali mostrato dalla statunitense classe 1985, che ha infatti affermato di sperare di aver lasciato come eredità qualcosa che vada oltre il talento e i risultati strettamente sportivi. Vent’anni di carriera per una leggenda dell’atletica leggera statunitense, che non ha nascosto l’emozione prima di affrontare l’ultima gara.

Le parole di Felix riportate dall’Ansa testimoniano quanto affermato in precedenza: l’addio, di per sé, è sempre speciale e comporta un mix di emozioni difficile da gestire; quando poi si conclude la carriera in un’occasione del genere e in casa, il tutto se possibile è ancora più forte emotivamente parlando.

Ecco le dichiarazioni di Allyson Felix: “Ho avuto una carriera incredibile: mi sono divertita, affrontando momenti di grande felicità e altri di profonda delusione, ma questo è lo sport e io lo amo. Sono alla fine di un lungo viaggio, pronta a finire lì dove ho cominciato, a casa mia, per un addio pieno di emozioni e per questo stupendo. Spero di essere ricordata come un’atleta ferocemente competitiva, ma soprattutto come qualcuno che ha lasciato lo sport meglio di come l’ha trovato, cercando di lottare per più uguaglianza e di dare sostegno a tutte le donne“.

