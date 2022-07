Catalin Tecuceanu si è inventato una strepitosa rimonta nelle batterie degli 800 metri ai ultima posizione quando mancavano 150 metri al traguardo, dopo un’accelerazione dei big inseriti nella quinta serie. Proprio in quel frangente parte la risalita stellare del ragazzo di origini rumene che supera tre avversari all’esterno e si piazza in quinta posizione con il tempo di 1:44.83. si è inventato una strepitosa rimonta nelle batterie degli 800 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera . Il 22enne, alla sua prima grande uscita internazionale in azzurro (l’esordio è avvenuto un mesetto fa ai Giochi del Mediterraneo, dove conquistò la medaglia di bronzo), si trovava staccato in unal traguardo, dopo un’accelerazione dei big inseriti nella quinta serie. Proprio in quel frangente parte la

Catalin Tecuceanu ha firmato il proprio primato personale, ritoccando di dieci centesimi quanto fatto lo scorso anno a Zagabria (1:44.93) e rafforzando l’ottavo posto nelle liste italiane all-time di questa specialità. L’allievo di Lionello Bettin si è così meritato la qualificazione alle semifinali con il secondo tempo di ripescaggio: stanotte tornerà in pista a Eugene (Oregon, USA) per cercare un accesso molto complicato all’atto conclusivo sul doppio giro di pista. Nella sua batteria il migliore è stato il canadese Marco Arop (1:44.56) davanti allo statunitense Jonah Koech (1:44.62) e al messicano Jesus Tonatiu Lopez (1:44.67).

"Ho provato a stare col gruppo, sapevo che avrebbero fatto una gara veloce perché conoscevo gli avversari - ha ammesso a caldo ai microfoni della RAI - Ho fatto fatica quando hanno fatto un cambio di ritmo, ma sono contento perché ho fatto una bella gara e sono contentissimo del personale. Ero parecchio emozionato, il mio primo Mondiale: non ho mai fatto gare di altissimo livello, questa sarà la prima di una lunga serie".

Catalin Tecuceanu prosegue la propria avventura in terra americana con il quinto tempo complessivo del turno preliminare. La sua batteria è infatti stata quella più veloce in assoluto, i primi cinque piazzati occupano le prime cinque posizioni della classifica generale. In luce anche l’algerino Slimane Moula (1:44.90), l’australiano Peter Bol (1.45.50), il marocchino Moad Zahafi (1:46.15), l’algerino Djamel Sedjati (1:46.29), il keniano Emmanuel Kipkurui Korir (1.49.05) che hanno vinto le altre batterie.

