Elena Bellò ha concluso al sesto posto la propria semifinale degli 800 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L'azzurra, ripescata dopo che in batteria era stata danneggiata da una caduta, si è resa protagonista di una gara accorta nel primo giro di pista, ma poi si è trovata un po' intruppata nelle maglie del gruppo e ha faticato a uscire. La 25enne ci ha provato nel finale, ma le rivali erano sulla carta più forti e la nostra portacolori si è dovuta accontentare del sesto posto con comunque il buon tempo di 2:00.34 (in stagione è scesa sotto i due minuti in due occasioni, spicca il personale di 1:58.97 al Golden Gala di Roma).

A staccare il biglietto per l’atto conclusivo erano le prime due classificate di ogni semifinale e i migliori due tempi di ripescaggio. Impossibile tenere testa alle due fuoriclasse che hanno dominato la serie, ovvero la statunitense Athing Mu (1:58.12) e l’etiope Diribe Welteji (1:58.16), ma il tempo di ripescaggio strappato dalla slovena Anita Horvat (1:59.60) poteva forse essere alla portata dell’allieva di Alessandro Simonelli.

Elena Bellò cercherà di essere protagonista agli Europei, che andranno in scena tra tre settimane a Monaco. La keniana Mary Moraa ha vinto la prima semifinale in 1:59.65 davanti alla statunitense Ajee Wilson (1:59.97), la britannica Keely Hodgkinson ha primeggiato nella seconda (1:58.51) davanti alla giamaicana Natoya Goule (1:58.73) e alla ripescata statunitense Raevyn Rogers (1:58.77).

Elena Bellò ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Avrei voluto correre meglio, non avevo delle buone gambe, mi sono sentita in acidità troppo presto. Non era una grande giornata, mi dispiace. Io sognavo la finale, sapevo che sarebbe stata difficile: bisognava correre il personale, ma poteva comunque andare meglio in termini di tempo“.

