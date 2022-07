Filippo Tortu ha convinto nelle batterie dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4×100 ha sfoderato una prestazione stupenda sul mezzo giro di pista, vincendo la sua serie in maniera autorevole con il buon tempo di 20.18 (1,0 m/s di vento a favore). Abbiamo assistito alla miglior versione del velocista lombardo su questa distanza, ha convinto ancora di più rispetto al personale di 20.11 siglato lo scorso anno a Nairobi (a 1900 metri di altitudine) e al 20.15 di un paio di settimane fa ai 1000 metri s.l.m. di La Chaux-de-Fonds.

La corsa del 24enne è stata di assoluto spessore tecnico: buona uscita dai blocchi di partenza, nei primi cinquanta metri si contiene, poi si destreggia brillantemente in curva e apre il gas sul rettilineo, permettendosi anche il lusso di controllare nel finale. L’azzurro ha vinto la propria serie e dunque sarà testa di serie nel sorteggio degli accoppiamenti per le tre semifinali: l’auspicio è che abbia un po’ di fortuna, evitando alcuni big, e che domani possa andare a caccia di un pass per la finale, uno dei suoi grandi obiettivi stagionali.

Filippo Tortu, che tre anni fa raggiunse la finale dei 100 metri ai Mondiali di Doha (ai tempi era primatista nazionale con lo storico 9.99, primo italiano a scendere sotto il muro dei 10 secondi), ha regolato il gabonese Guy Maganga Gorra (20.44, record nazionale) e l’australiano Calab Law (20.50, personale), soltanto quarto il britannico Adam Gemili (20.60). Non si è presentato ai blocchi di partenza il canadese André De Grasse, Campione Olimpico di Tokyo 2020 che ha dovuto fare i conti con una positività al Covid-19 un paio di settimane fa che lo ha fortemente destabilizzato (ha faticato anche sui 100).

