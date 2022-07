I Campioni Olimpici non raggiungono la finale ai Mondiali 2022 di atletica leggera. L’Italia sconta l’eliminazione : lo scorso anno arrivò l’apoteosi mostruosa a Tokyo, oggi gli azzurri non riescono a raggiungere l’atto conclusivo sulla pista di Eugene. spostamento di Filippo Tortu dalla quarta alla seconda frazione e l’esordio di Chituru Ali sul rettilineo conclusivo. 2022 di atletica leggera. con la 4×100 maschile : lo scorso anno arrivò l’apoteosi mostruosa a Tokyo, oggi gli azzurri non riescono a raggiungere l’atto conclusivo sulla pista di Eugene. L’assenza per infortunio di Marcell Jacobs ha pesato tantissimo su questa squadra, che non è riuscito a trovare i nuovi automatismi. quantomeno per provare a rientrare tra le migliori otto del lotto. La formazione è stata stravolta con lo

Gli azzurri hanno concluso la propria batteria al settimo posto con il tempo di 38.74, i nostri moschettieri hanno sbagliato tantissimo nei cambi. Lorenzo Patta è scattato al lancio (10.67), ma ci sono stati troppi problemi nel passare il testimone a Filippo Tortu. Il velocista lombardo, che l’altro giorno aveva mancato l’accesso alla finale dei 200 metri per appena tre millesimi, ha corso anche una buona frazione (9.26), ma il cambio con Fausto Desalu è stato deficitario. Il terzo Campione Olimpico in gara, che aveva sfigurato nelle batterie dei 200 metri, ha corso anche discretamente in curva (9.63), ma anche in questo caso l’intesa con Chituru Ali è tutta da rivedere.

Il comasco, reduce dalla controprestazione nelle batterie dei 100 metri, è giunto al traguardo in settima posizione (9.18), non riuscendo a recuperare nei confronti di Brasile (38.41) e Spagna (38.70). Serviva il crono dei sudamericani per essere ripescati per la finale. Nella seconda batteria si è imposta la Francia in 38.09, davanti a Canada (38.10), Sudafrica (38.31) e Giamaica (38.33). Gli USA hanno impressionato vincendo la prima batteria: Christian Coleman, Noah Lyles, Elijah Hall, Marvin Bracy non hanno avuto problemi chiudendo in 37.87 (primato mondiale stagionale) davanti a Gran Bretagna (38.49) e Ghana (38.58).

Batteria 1

1. USA (Q) 37.87 2. GRAN BRETAGNA (Q) 38.49 3. GHANA (Q) 38.58 4. GERMANIA 38.83 5. CINA 38.83 6. PAESI BASSI 39.07 NIGERIA dq GIAPPONE dq

Batteria 2

1. FRANCIA (Q) 38.09 2. CANADA (Q) 38.10 3. SUDAFRICA (Q) 38.31 4. JAMAICA (q) 38.33 5. BRASILE (q) 38.41 6. SPAGNA 38.70 7. ITALIA 38.74 DANIMARCA dnf

Tortu: "Delusione immensa, all'Europeo per l'oro"

Il quartetto azzurro non ha nascosto lo sconforto a margine della propria batteria, che li ha visti uscire di scena troppo presto. Di seguito le dichiarazioni del post gara.

LORENZO PATTA: “L’assenza di Jacobs si è sentita, ma Ali ha dimostrato di essere all'altezza. Ci dispiace tantissimo, puntavamo a ben altro, puntavamo alla finale come minimo. È andata così, l’importante è mettersi a lavoro e migliorare i cambi“.

FILIPPO TORTU: “Veramente una delusione immensa. Arrivavamo qua da Campioni Olimpici. Non era semplice entrare in finale perché il livello era altissimo, ma dovevamo fare di più, potevamo farlo. Io ho avuto difficoltà a dare il testimone ed è stato uno dei motivi per cui siamo andati piano, abbiamo sbagliato due cambi su tre. Andiamo agli Europei per puntare all’oro, si riparte da una batosta ma quello che posso dire è che tutti abbiamo dati il massimo“.

FAUSTO DESALU: “Dovevamo fare meglio, vedendo i cambi niente è filato per il verso giusto. Era una formazione nuova, abbiamo avuto poco tempo per provare, ma sicuramente agli Europei torneremo a farci valere“.

CHITURU ALI: “Ho dato tutto quello che potevo, ma non è bastato. Torno a casa per lavorare su tante cose, devo prendere confidenza sui cambi. Questa è la mia prima esperienza, è una bella lezione“.



