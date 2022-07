Atletica

Atletica, Mondiale Eugene 2022 - Yaroslava Mahuchikh: "Lasitskene? Nessuno spazio agli assassini russi"

MONDIALI - L'atleta ucraina Yaroslava Mahuchikh, autrice della migliore prestazione mondiale dell'anno nel salto in alto, ha detto a Eugene (Usa) che gli "assassini" russi non possono avere spazio ai Mondiali di atletica leggera, in programma da venerdì nella città dell'Oregon.

